Що потрібно зробити мешканцям приватних та багатоквартиних будинків до зими: поради експертів

Що потрібно зробити мешканцям приватних та багатоквартиних будинків до зими

Українцям варто заздалегідь підготуватися до можливих тривалих відключень електроенергії та опалення взимку.

Мешканцям багатоповерхівок насамперед потрібно перевірити систему опалення будинку і мінімізувати втрати тепла, а власникам приватних будинків — подбати про утеплення та альтернативні джерела опалення, пише УНІАН

Приватні будинки

За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, мешканцям приватного сектору насамперед потрібно подбати про термомодернізацію будинків і можливість обігрівати їх без централізованого постачання тепла. Для цього можна використовувати газові або твердопаливні котли, печі, а також резервні джерела електроенергії.

«Також доцільно мати системи накопичення електроенергії, акумулятори, генератори електричної енергії від двох кіловат і більше», — зазначив експерт.

Багатоквартирні будинки

Мешканцям багатоквартирних будинків, які значно більше залежать від спільної інфраструктури, варто зосередитися на перевірці систем опалення та підготовці резервного живлення.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко радить перед початком опалювального сезону переконатися, що система опалення будинку справна. Зокрема, управляючі компанії, ОСББ та житлові кооперативи мають перевірити обладнання, очистити фільтри, промити труби та усунути можливі пошкодження.

Важливий крок

Забезпечити резервне живлення циркуляційних насосів, які відповідають за рух теплоносія в системі опалення.

Для цього можна встановити генератор або акумуляторні системи. За словами Харченка, таке резервне живлення не потребує надпотужного обладнання, тому мешканці можуть організувати його придбання спільним коштом.

Також експерт радить перевірити вікна й двері в під’їздах, стан підвалів і горищ, щоб зменшити втрати тепла. Окрему увагу слід приділити квартирам, у яких тривалий час ніхто не живе. Відчинені або вибиті вікна в таких помешканнях під час сильних морозів можуть призвести до замерзання труб, що створить додаткові проблеми для всієї системи опалення будинку.

Мешканцям великих міст, передусім Києва та прифронтових населених пунктів, заздалегідь продумати можливість тимчасового виїзду на випадок серйозних пошкоджень енергетичної інфраструктури. Особливо це стосується сімей із дітьми та літніми людьми.