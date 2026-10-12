Європі загрожує газовий дефіцит: енергії може не вистачити для мільйонів домогосподарств

Природний газ широко використовується в Європі для опалення будівель, забезпечення роботи промисловості та виробництва електроенергії.
Через геополітичні конфлікти та високі літні ціни, які змусили трейдерів продавати газ замість його закачування, запаси в ЄС впали до найнижчого рівня за весь період обліку з 2011 року, опустившись трохи нижче відмітки у 70%.
На тлі війни на Близькому Сході та загального дефіциту до 14 мільярдів кубічних метрів (близько 7% потреб блоку), Європа зіткнулася з мінімальним захисним буфером перед зимовими холодами.
Заборона російського СПГ та ризики для споживачів
Ситуація ускладнюється тим, що в січні набуває чинності заборона на довгострокові контракти щодо постачання російського скрапленого природного газу, що забере з ринку ще 7 мільярдів кубічних метрів.
Якщо зима буде холодною, а імпорт із США та інших регіонів обмеженим, рівень зберігання може критично впасти до 11%.
Через це країни можуть бути змушені купувати дорогий СПГ або вдаватися до вимушених заходів енергозбереження та скорочення промислового попиту.