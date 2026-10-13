Приватним газовидобувним компаніям дозволять експортувати до 15% газу

Приватні газовидобувні компанії зможуть експортувати до 15% газу, який видобувають щомісяця. Кошти від продажу за кордон спрямовуватимуть на захист газовидобувних підприємств від російських атак і зміцнення обороноздатності України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

З урахуванням поточних показників балансу газу на 2026/2027 роки реалізація рішення не впливає на забезпечення потреб внутрішнього ринку в осінньо-зимовий період.

Скільки газу є в підземних сховищах

У підземних сховищах наразі майже 15,8 млрд куб. м газу, що на 2,6 млрд куб. м перевищує мінімальний показник та на 1,2 млрд куб. м цільовий прогнозований показник природного газу.

Коли дозволять експортувати газ

Експорт здійснюватиметься з 1 березня до 30 листопада кожного календарного року. У період з 01 грудня до 28 лютого експорт природного газу не здійснюватиметься.