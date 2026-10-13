Майже половина українських водіїв почали рідше їздити через ціни на пальне (інфографіка)

Через зростання цін на пальне 13% українських автовласників повністю або майже повністю відмовилися від поїздок на автомобілі. Ще 47,5% почали рідше користуватися машинами й виїжджають переважно за нагальної потреби. Водночас майже кожен п’ятий автовласник не змінив своїх звичок.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного на замовлення видання «Слово і діло».

Як українці змінили звички через ціни на пальне

Згідно з результатами опитування, 44% респондентів зазначили, що в їхньому домогосподарстві є автомобіль, тоді як 56% не мають власного автотранспорту в домогосподарстві.

44% респондентів зазначили, що в їхньому домогосподарстві є автомобіль, www.slovoidilo.ua

Як показало дослідження, через подорожчання пального 13% українських автовласників майже повністю або повністю відмовилися від поїздок на автомобілі. Ще 47,5% почали рідше користуватися авто, виїжджаючи переважно за нагальної потреби.

Також серед опитаних, які мають автомобіль, 15% частково змінили транспортні звички та почали частіше пересуватися пішки, громадським транспортом, велосипедом чи самокатом. Водночас 19,5% автовласників заявили, що зростання цін на пальне не вплинуло на їхню поведінку, і вони продовжують користуватися автомобілем без обмежень.

Ще 2% респондентів зазначили, що ціни на пальне їх не стосуються, оскільки вони користуються електромобілями. Визначитися з оцінкою впливу подорожчання пального не змогли 3% опитаних автовласників.

Як українці змінили звички через ціни на пальне, www.slovoidilo.ua

Чоловіки та молодь рідше обмежують поїздки

Чоловіки майже вдвічі частіше за жінок продовжують користуватися автомобілем у звичному режимі без обмежень — 25% проти 14%.

Найменше змінили свої транспортні звички молоді люди віком 18−29 років: 36% із них продовжують їздити в попередньому обсязі. Серед старших вікових груп цей показник становить 11−22%. Крім того, молодь рідше скорочує нетермінові поїздки — 31% проти 47,5% серед усіх опитаних автовласників.

Натомість респонденти віком від 55 років найчастіше обмежують використання автомобіля: 57% із них почали рідше виїжджати, а лише 11% продовжують користуватися авто без обмежень. Опитані віком 45−54 роки частіше за інші вікові групи переходять на альтернативний транспорт або піші прогулянки — 19%.

Найменше змінили свої транспортні звички молоді люди віком 18−29 років, www.slovoidilo.ua

Як змінилися транспортні звички в різних регіонах

На Заході України 29% автовласників продовжують користуватися автомобілем у звичному режимі, що вище за загальний показник у 19,5%. Частка тих, хто скоротив поїздки, становить 41%.

У Києві 22% респондентів частково перейшли на альтернативний транспорт або піші прогулянки. На Півночі 24% опитаних не змінили звичок, а 54% почали скорочувати поїздки без нагальної потреби. Повністю відмовилися від користування автомобілем у цьому регіоні лише 3%.

У Центрі України 12% автовласників продовжують їздити без обмежень, тоді як 19% частіше користуються альтернативним транспортом або ходять пішки.

На Сході 69% респондентів почали рідше користуватися автомобілем, а 13% зберегли звичний режим поїздок. На Півдні зафіксували найвищу частку тих, хто майже повністю або повністю відмовився від використання авто через ціни на пальне, — 20%.

Мешканці сіл частіше зберігають звичний режим поїздок

Мешканці сіл частіше продовжують користуватися автомобілем у звичному режимі — 27% проти 15−16% у містах. Водночас 52% сільських автовласників скоротили поїздки без нагальної потреби. У містах активніше переходять на альтернативний транспорт: серед мешканців обласних центрів, Києва та інших міст і селищ цей показник становить 19−20%, тоді як у селах — 6%.

Як дохід впливає на використання автомобіля

Рівень доходів також впливає на рішення щодо використання автомобіля. Зі зростанням статку частка тих, хто повністю або майже повністю відмовився від поїздок через вартість пального, зменшується: від 18% серед респондентів із доходом до 10 тис. грн на одного дорослого до 6% серед тих, чий дохід перевищує 40 тис. грн.

У групі з доходом 10−20 тис. грн лише 10% автовласників продовжують користуватися автомобілем без обмежень, тоді як 23% частіше обирають альтернативний транспорт або піші прогулянки. Серед респондентів із доходом 20−40 тис. грн 55% скоротили нетермінові поїздки.

Найзаможніші опитані найчастіше зберігають звичний режим користування автомобілем — 39%, а скорочують поїздки лише 37%.