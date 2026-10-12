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Водопостачання під час блекаутів: українців попередили про можливі графіки

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Вода за графіком
Вода за графіком
Під час тривалих відключень електроенергії в більшості міст України воду в багатоквартирні будинки подаватимуть за графіком. Водночас мешканці верхніх поверхів можуть зіткнутися з перебоями водопостачання.
Про це в ефірі «Новини.Live» повідомив директор Асоціації «Укрводоканалекологія» Олександр Шкінь.
За словами Шкіня, у більшості міст автономні джерела живлення дають змогу періодично забезпечувати подачу води до мережі. Водночас тиску може бути недостатньо, щоб підняти її на верхні поверхи багатоповерхових будинків.
«У більшості міст періодично раз на добу, на кілька годин вода буде завжди. Тому що є автономні джерела, які достатні для того, щоб забезпечити подачу води в саму мережу», — зазначив директор Асоціації «Укрводоканалекологія».
Він уточнив, що ситуація в Києві потребує окремого розгляду через потужність джерел живлення та роботу насосних станцій.

Чому можуть запровадити графіки водопостачання

Олександр Шкінь пояснив, що навіть за наявності генераторів безперервно підтримувати водопостачання не вдасться. Обладнання потребуватиме пального, а самі генератори — періодичних зупинок.
«Графіки води будуть, тому що це буде пов’язано з підвозом пального, як мінімум, з зупинками генераторів, які подають. Електропостачальна розподілена енергетика не може постійно працювати», — сказав він.
За словами фахівця, у разі тривалих знеструмлень основним завданням буде забезпечити населення водою для пиття та частково для санітарно-гігієнічних потреб.
Нагадаємо, раніше Finance.ua також розповідав, що цієї зими в окремих регіонах України відключення електроенергії можуть тривати до 12−16 годин на добу, а за найгіршого сценарію — ще довше. Найбільші ризики експерти прогнозують для Києва та Одеси, а також східних, центральних і північних областей. Водночас загальна ситуація в енергосистемі залежатиме від інтенсивності російських атак, температури повітря та масштабів пошкоджень інфраструктури.
За матеріалами:
Novyny.live
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