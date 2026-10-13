Чому українці отримують дві платіжки за газ

Розподіл газу передбачає обслуговування газопроводів, обладнання та систем регулювання тиску. За цю послугу споживачі отримують окремий рахунок.

Це пояснили в « Газмережах ».

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Коли газ використовують для приготування їжі на плиті або опалення будинку, лічильник фіксує обсяг споживання. Саме за цю кількість газу споживач платить постачальнику. Водночас, щоб паливо потрапило до оселі, воно має пройти через газову мережу, роботу якої забезпечують окремо.

До 2020 року вартість розподілу входила до загального платежу за газ. Згодом її виокремили в окрему плату та змінили принцип нарахування: побутові споживачі почали оплачувати розподіл рівними частинами протягом року.

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Такий підхід враховує сезонність споживання газу. Узимку його використовують значно більше, ніж у теплу пору року, проте газова мережа потребує обслуговування незалежно від сезону.

Куди ідуть гроші

Щоб газ стабільно надходив до осель, фахівці протягом року виконують низку робіт. Зокрема, вони:

обстежують газопроводи та усувають витоки;

ремонтують мережі й обслуговують обладнання;

підтримують роботу систем регулювання тиску;

забезпечують готовність аварійно-диспетчерської служби до викликів.

Ці роботи не припиняються навіть улітку, коли опалювальний сезон уже завершився.

Рівномірна оплата розподілу протягом року дає змогу постійно фінансувати обслуговування мереж. Для споживачів такий підхід також означає, що їм не доводиться сплачувати значно більші суми за розподіл газу в зимові місяці.

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Отже, плата за розподіл охоплює не лише забезпечення проходження газу до оселі, а й постійне утримання газової мережі в належному стані.

Ми писали , що приватні газовидобувні компанії зможуть експортувати до 15% газу, який видобувають щомісяця. Кошти від продажу за кордон спрямовуватимуть на захист газовидобувних підприємств від російських атак і зміцнення обороноздатності України.

Раніше Кабінет Міністрів зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня, тобто фактично до кінця опалювального сезону. Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

«Це рішення ухвалено в умовах дії мораторію на підвищення тарифів, запровадженого парламентом на час воєнного стану, та з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні», — наголосив очільник уряду.

Також йшлося , що Європі загрожує газовий дефіцит: енергії може не вистачити для мільйонів домогосподарств. Природний газ широко використовується в Європі для опалення будівель, забезпечення роботи промисловості та виробництва електроенергії.