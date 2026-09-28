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Кабмін зберіг пільгові ціни на газ до кінця опалювального сезону

Енергетика
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Кабмін зберіг пільгові ціни на газ до кінця опалювального сезону
Кабмін зберіг пільгові ціни на газ до кінця опалювального сезону
Кабінет Міністрів зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня, тобто фактично до кінця опалювального сезону.
Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Чому зберегли пільгові ціни на газ

«Це рішення ухвалено в умовах дії мораторію на підвищення тарифів, запровадженого парламентом на час воєнного стану, та з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні», — наголосив очільник уряду.
За його словами, уряд також працює над виконанням зобов’язань перед міжнародними партнерами. Спільно з іншими органами влади опрацьовується вдосконалення тарифної політики та запровадження справедливого й прозорого тарифоутворення.
Водночас планується збільшення адресної допомоги для людей, які її дійсно потребують.
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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в Києві набув чинності новий тариф на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для населення. Вартість холодної води та водовідведення становитиме 63,79 грн за кубометр.
Також ми розповідали, що Міжнародний валютний фонд пропонує Україні розпочати поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення вже з 2027 року. У довгостроковій перспективі МВФ вважає за необхідне повністю лібералізувати ціни на енергоресурси. На думку Фонду, лише ринкове ціноутворення зможе забезпечити надходження приватних інвестицій, необхідних для повоєнного відновлення енергетичного сектора.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ТарифиЦіни на газГаз
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