Fitch підвищило прогноз ціни на нафту Brent на 2027 рік

Нафта може залишатися дорожчою, ніж очікувалося — навіть на тлі прогнозованого профіциту на світовому ринку. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило прогноз середньої ціни Brent на 2027 рік із $65 до $70 за барель, а WTI — з $60 до $65.

Водночас прогноз вартості Brent на 2026 рік Fitch залишив без змін — на рівні $87 за барель. Fitch Ratings

Що прогнозує Fitch

У вересні середня ціна Brent становить близько $100 за барель. Водночас Fitch очікує її зниження після відновлення роботи саудівського трубопроводу «Схід-Захід», який є альтернативним маршрутом транспортування нафти в обхід Ормузької протоки.

«Ми зберегли прогноз ціни на Brent на 2026 рік на рівні $87 за барель, оскільки динаміка цін від початку року відповідала нашим очікуванням», — йдеться у повідомленні Fitch.

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Аналітики також прогнозують, що у четвертому кварталі 2026 року на світовому ринку сформується надлишок пропозиції, що чинитиме тиск на ціни.

«Ми очікуємо зниження цін після відновлення прокачування нафти трубопроводом „Схід-Захід“», — зазначають у Fitch.

Що буде з нафтовим ринком у 2027 році

Попри очікуваний профіцит, Fitch підвищив прогноз вартості Brent на 2027 рік. Причиною стало врахування премії за геополітичний ризик.

«Ми, як і раніше, очікуємо, що в четвертому кварталі 2026 року на світовому ринку нафти виникне надлишок пропозиції, що чинитиме тиск на ціни. Проте ми незначно підвищили прогноз для Brent на 2027 рік з урахуванням премії за геополітичний ризик. Це рішення відображає невизначеність щодо термінів врегулювання конфлікту (наш новий прогноз передбачає, що це відбудеться в першому кварталі 2027 року) та ризик подальшої ескалації, яка, ймовірно, матиме обмежений характер», — йдеться в огляді.

Водночас агентство очікує значного надлишку пропозиції у 2027 році незалежно від того, чи буде укладено мирну угоду. За оцінкою Fitch, її підписання може лише посилити профіцит на ринку.

Видобуток за межами Близького Сходу, за прогнозом агентства, зросте на 1,5 млн барелів на добу у 2026 році та ще на 1 млн барелів на добу у 2027 році. Основний приріст очікується у США, Канаді, Бразилії, Аргентині та Гаяні.

Водночас ОПЕК+ та ОАЕ можуть збільшити видобуток понад раніше встановлені квоти, щоб компенсувати втрати, спричинені воєнним конфліктом.

Попит і запаси нафти

Світовий попит на нафту у другому кварталі 2026 року скоротився приблизно на 5 млн барелів на добу. Майже дві третини цього падіння припало на Азію, а найбільше скорочення зафіксували в Китаї — на 1,5 млн барелів на добу.

«Скорочення попиту приблизно на 5 млн б/д у другому кварталі 2026 року сприяло балансу на ринку, як ми й очікували, — йдеться у звіті. — На частку Азії припало майже дві третини цього зниження. Найбільш значне падіння було зафіксовано в Китаї — на 1,5 млн б/д. Ми очікуємо поступового відновлення світового попиту наприкінці 2026 року».

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Світові запаси нафти у серпні знизилися до 7,8 млрд барелів із пікового рівня 8,2 млрд барелів на початку року. Fitch очікує, що вони залишаться близько 7,8 млрд барелів — на рівні середнього показника за 2021−2024 роки.

Водночас прогноз на 2027 рік залишається залежним від геополітичної ситуації. За сценарієм збереження нестабільності середня ціна Brent може становити $85 за барель.