В Україні змінили правила відключення світла за борги

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оновила правила роздрібного ринку електричної енергії. Зміни посилюють захист побутових споживачів під час відключення та відновлення електропостачання.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті НКРЕКП. Положення щодо нового механізму визначення вартості послуг з відключення та підключення набирають чинності з 1 жовтня 2026 року.

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Коли споживач не платитиме за відключення електроенергії

Побутовий споживач не відшкодовуватиме витрати на відключення та подальше підключення, якщо на момент оформлення попередження його заборгованість за електроенергію була меншою за половину прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ця гарантія діятиме і у випадку, якщо вже після відключення оператор системи уточнить обсяги споживання за фактичними показами лічильника і з’ясується, що реальний борг на момент відключення був меншим за встановлений поріг. У такому разі витрати на відключення та відновлення електропостачання покладаються на оператора системи.

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Не оплачуватиме споживач відключення та подальше відновлення електропостачання і в разі, якщо його відключили з порушенням установленої процедури.

Зміни також передбачають більш чітку процедуру оформлення відключення. Після виконання робіт оператор системи має скласти акт, у якому зазначаються, зокрема, дата і час, спосіб відключення, EIC-код та покази лічильника, якщо їх можливо зафіксувати. Примірник акта передається споживачу. Якщо його немає на місці, документ надсилається протягом трьох робочих днів.

Як визначатимуть вартість відключення та підключення

НКРЕКП також встановила єдині підходи до визначення вартості цих послуг. Під час відключення оператор системи, якщо це технічно можливо та є необхідний доступ, має обрати найменш складний і найдешевший спосіб виконання робіт.

Вартість відключення та підключення визначатиметься за єдиним механізмом і не зможе перевищувати граничну суму, розраховану відповідно до правил.

Перелік послуг та їхню вартість оператори системи мають оприлюднювати на своїх офіційних вебсайтах.

Коли мають відновити електропостачання

Уточнено і строки відновлення електропостачання. Оператор системи має здійснити підключення протягом трьох робочих днів у містах та п’яти робочих днів у сільській місцевості після усунення причин відключення та виконання необхідних умов.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Міжнародний валютний фонд пропонує Україні розпочати поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення вже з 2027 року. Перед підвищенням тарифів має бути створена достатня система адресного соціального захисту споживачів.