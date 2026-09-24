Шахраї розсилають фальшиві рахунки за електроенергію через месенджери та пошту

Українців попередили про нову шахрайську схему з фальшивими рахунками за електроенергію. Зловмисники можуть надсилати електронні листи та повідомлення в месенджерах, видаючи їх за офіційні повідомлення Міністерства енергетики України.

Про це повідомила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Як працює схема

Зловмисники розсилають електронні листи та повідомлення в месенджерах із фальшивими рахунками на оплату електроенергії. Такі повідомлення можуть маскуватися під офіційну комунікацію від Міністерства енергетики України.

Мета шахраїв — змусити людину перейти за посиланням на фішинговий сайт, де її можуть попросити ввести персональні та банківські дані або завантажити шкідливий файл. У результаті зловмисники можуть отримати доступ до акаунтів і банківських рахунків. Крім того, завантаження шкідливих файлів може призвести до зараження пристрою шкідливим програмним забезпеченням.

У Держспецзв’язку наголосили, що Міністерство енергетики не надсилає споживачам рахунки на оплату електроенергії та не займається збором комунальних платежів. Рахунки виставляють постачальники електроенергії, з якими споживачі уклали відповідні договори.

Як захиститися від шахраїв

Держспецзв’язку радить дотримуватися кількох правил:

не переходити за посиланнями з підозрілих листів і повідомлень;

не вводити персональні та банківські дані на невідомих сайтах;

перевіряти інформацію через офіційні канали свого постачальника електроенергії.