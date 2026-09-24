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Шахраї розсилають фальшиві рахунки за електроенергію через месенджери та пошту

Кримінал
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Українців попередили про нову шахрайську схему з фальшивими рахунками за електроенергію. Зловмисники можуть надсилати електронні листи та повідомлення в месенджерах, видаючи їх за офіційні повідомлення Міністерства енергетики України.
Про це повідомила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Як працює схема

Зловмисники розсилають електронні листи та повідомлення в месенджерах із фальшивими рахунками на оплату електроенергії. Такі повідомлення можуть маскуватися під офіційну комунікацію від Міністерства енергетики України.
Мета шахраїв — змусити людину перейти за посиланням на фішинговий сайт, де її можуть попросити ввести персональні та банківські дані або завантажити шкідливий файл. У результаті зловмисники можуть отримати доступ до акаунтів і банківських рахунків. Крім того, завантаження шкідливих файлів може призвести до зараження пристрою шкідливим програмним забезпеченням.
У Держспецзв’язку наголосили, що Міністерство енергетики не надсилає споживачам рахунки на оплату електроенергії та не займається збором комунальних платежів. Рахунки виставляють постачальники електроенергії, з якими споживачі уклали відповідні договори.

Як захиститися від шахраїв

Держспецзв’язку радить дотримуватися кількох правил:
  • не переходити за посиланнями з підозрілих листів і повідомлень;
  • не вводити персональні та банківські дані на невідомих сайтах;
  • перевіряти інформацію через офіційні канали свого постачальника електроенергії.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації попередила про шахрайську схему, яка поширюється в соціальних мережах під виглядом грошової компенсації за тривалі відключення електроенергії. Зловмисники розповсюджували повідомлення про нібито можливість отримати виплати за відключення світла та пропонують перейти за посиланням для оформлення заявки.
За матеріалами:
Finance.ua
ШахраїШахрайствоЕлектроенергія
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