Шахраї розсилають фальшиві рахунки за електроенергію через месенджери та пошту

Українців попередили про нову шахрайську схему з фальшивими рахунками за електроенергію. Зловмисники можуть надсилати електронні листи та повідомлення в месенджерах, видаючи їх за офіційні повідомлення Міністерства енергетики України.
Про це повідомила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Як працює схема
Зловмисники розсилають електронні листи та повідомлення в месенджерах із фальшивими рахунками на оплату електроенергії. Такі повідомлення можуть маскуватися під офіційну комунікацію від Міністерства енергетики України.
Мета шахраїв — змусити людину перейти за посиланням на фішинговий сайт, де її можуть попросити ввести персональні та банківські дані або завантажити шкідливий файл. У результаті зловмисники можуть отримати доступ до акаунтів і банківських рахунків. Крім того, завантаження шкідливих файлів може призвести до зараження пристрою шкідливим програмним забезпеченням.
У Держспецзв’язку наголосили, що Міністерство енергетики не надсилає споживачам рахунки на оплату електроенергії та не займається збором комунальних платежів. Рахунки виставляють постачальники електроенергії, з якими споживачі уклали відповідні договори.
Як захиститися від шахраїв
Держспецзв’язку радить дотримуватися кількох правил:
не переходити за посиланнями з підозрілих листів і повідомлень;
не вводити персональні та банківські дані на невідомих сайтах;
перевіряти інформацію через офіційні канали свого постачальника електроенергії.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації попередила про шахрайську схему, яка поширюється в соціальних мережах під виглядом грошової компенсації за тривалі відключення електроенергії. Зловмисники розповсюджували повідомлення про нібито можливість отримати виплати за відключення світла та пропонують перейти за посиланням для оформлення заявки.