Працівникам шахрайських кол-центрів тепер загрожує не лише покарання за безпосередню участь у схемах. Відповідальність може настати і для тих, хто свідомо допомагає таким «офісам» працювати або залучає до них нових людей.

Це передбачено Законом України № 4986-IX, яким запроваджено кримінальну відповідальність за створення та діяльність електронно-комунікаційних шахрайських організованих груп, а також за свідоме сприяння їхній роботі.

Про це нагадали у Кіберполіції.

Скільки «світить» за участь у роботі шахрайського «офісу»

Нові положення закріплені у ст. 255−4 Кримінального кодексу України. Насамперед вони стосуються шахрайських кол-центрів, працівники яких за допомогою електронних комунікацій обманом заволодівають коштами людей.

За участь у діяльності такої групи, якщо людина усвідомлювала її протиправний характер, передбачене покарання до 10 років позбавлення волі з можливістю конфіскації майна.

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Окремо закон передбачає відповідальність для тих, хто свідомо забезпечує роботу шахрайського «офісу». Йдеться, зокрема, про надання групі засобів, послуг, інформації чи іншого сприяння її діяльності. Це може стосуватися, наприклад, свідомого надання в оренду приміщення, обладнання, забезпечення зв’язком або іншими послугами, необхідними для роботи «офісу». Водночас у кожному випадку враховуватимуть конкретну роль людини та те, чи знала вона про протиправний характер діяльності групи.

За умисне залучення нових людей до роботи в шахрайському кол-центрі або сприяння їхній діяльності передбачене покарання до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Для службових осіб, які використовують своє службове становище для таких дій, покарання суворіше — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Коли можуть звільнити від відповідальності

Закон водночас передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності для окремих учасників та осіб, які сприяли діяльності такої групи, але не створювали і не очолювали її.

Для цього до повідомлення про підозру вони мають добровільно повідомити правоохоронний орган про створення або діяльність групи та активно сприяти її викриттю.

Тож свідоме сприяння роботі шахрайського кол-центру тепер також може мати кримінально-правові наслідки, навіть якщо людина сама безпосередньо не обманює людей.