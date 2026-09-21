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Митники виявили перші спроби незаконного ввезення IPhone 18 Pro Max

Кримінал
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iPhone 18 Pro Max везли з Польщі без декларування
iPhone 18 Pro Max везли з Польщі без декларування, customs.gov.ua
Українські митники виявили перші випадки спроб незаконного ввезення в Україну смартфонів iPhone 18 Pro Max. Гаджети намагалися перевезти з Польщі без декларування.
Про це повідомила Державна митна служба.

iPhone везли через «зелений коридор»

32-річний чоловік та 24-річна жінка, мешканці Львівщини, переміщували смартфони автомобілями з Польщі через смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор».
Під час огляду транспортних засобів у пункті пропуску «Нижанковичі» митники виявили нові Apple iPhone 18 Pro Max. Їхня вартість перевищувала встановлену норму для ввезення товарів без декларування та сплати митних платежів.
iPhone везли через «зелений коридор»
iPhone везли через «зелений коридор», customs.gov.ua
За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Гаджети вилучили
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Apple 9 вересня провела велику презентацію, під час якої показала одразу кілька нових пристроїв. Серед головних новинок — iPhone 18 Pro та 18 Pro Max, перший складаний iPhone Duo, AirPods 5, Apple Watch Series 12 і Ultra 4, а також оновлення iOS 27.
За матеріалами:
Finance.ua
iPhoneКримінальне провадження
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