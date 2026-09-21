Митники виявили перші спроби незаконного ввезення IPhone 18 Pro Max

32-річний чоловік та 24-річна жінка, мешканці Львівщини, переміщували смартфони автомобілями з Польщі через смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор».
Під час огляду транспортних засобів у пункті пропуску «Нижанковичі» митники виявили нові Apple iPhone 18 Pro Max. Їхня вартість перевищувала встановлену норму для ввезення товарів без декларування та сплати митних платежів.
За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Гаджети вилучили
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Apple 9 вересня провела велику презентацію, під час якої показала одразу кілька нових пристроїв. Серед головних новинок — iPhone 18 Pro та 18 Pro Max, перший складаний iPhone Duo, AirPods 5, Apple Watch Series 12 і Ultra 4, а також оновлення iOS 27.