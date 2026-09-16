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Понад 30 потерпілих і 3 млн збитків: шахраї в Києві виманювали гроші в літніх людей

Кримінал
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Слідство встановило 32 потерпілих
Слідство встановило 32 потерпілих, gp.gov.ua
Трьом жителям Києва повідомили про підозру в масштабному шахрайстві щодо людей похилого віку. Вони майже два роки телефонували потенційним потерпілим, представлялися лікарями-кардіологами, волонтерами військового госпіталю або пасторами та виманювали гроші під приводом лікування і страхових виплат.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як працювала схема

Фігуранти розпитували людей про стан їхнього здоров’я, після чого пропонували придбати нібито необхідне лікування — біологічно активні добавки та настоянки, які нібито мають накопичувальний ефект і згодом дозволять відмовитися від інших препаратів.
Далі людям повідомляли, що ця продукція надходить з-за кордону від «Швейцарського фонду», а сплачені за посилки кошти зараховуються як їхній вклад і повернуться з відсотками.
Потерпілі платили тисячі гривень за товари вартістю до 300 грн
Потерпілі платили тисячі гривень за товари вартістю до 300 грн, gp.gov.ua
Окремим потерпілим, зокрема пенсіонерам та особам з інвалідністю, говорили, що їм уже нараховано страхову виплату від 180 тис. до 3,8 млн грн.
Щоб її «отримати», спершу треба було сплатити «страховку», «податок» і «військовий збір».

Потерпілі платили тисячі гривень за товари вартістю до 300 грн

Розрахунок відбувався під час отримання посилок у відділеннях поштового оператора, а одержувачами переказів були самі фігуранти та інші особи, яких періодично змінювали. Фактична вартість вмісту таких відправлень становила орієнтовно 200−300 грн, тоді як потерпілі платили за них від 9 тис. грн.
Розрахунок відбувався під час отримання посилок у відділеннях поштового оператора
Розрахунок відбувався під час отримання посилок у відділеннях поштового оператора, gp.gov.ua
Наразі слідство встановило 32 потерпілих у різних регіонах України. Шахрайська схема діяла з серпня 2024 року до травня 2026 року, а загальна сума завданих збитків перевищує 3,4 млн грн.
Найбільше втратила жінка з Івано-Франківщини — понад 2 млн грн. Одна з потерпілих віддала всі заощадження й позичала гроші, аби оплатити чергову посилку.

Повідомлення про підозри

Трьом учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 та ч. 3 ст. 190 КК України- заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах та повторно. Щодо підозрюваних обрано запобіжні заходи.
Санкція ч. 5 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадженняШахрайствоШахраї
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