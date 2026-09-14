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У Києві адвокат обіцяв за $5 млн закрити справу та уникнути міжнародного розшуку

Кримінал
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Адвокат запропонував фігуранту у справі про шахрайство, підроблення документів та легалізацію доходів «вирішити питання» з правоохоронцями
Адвокат запропонував фігуранту у справі про шахрайство, підроблення документів та легалізацію доходів «вирішити питання» з правоохоронцями, ssu.gov.ua
У Києві викрили адвоката, який вимагав $5 млн за сприяння у закритті кримінального провадження.
Про це повідомляє Служба безпеки України.

Деталі справи

Адвокат запропонував фігуранту у справі про шахрайство, підроблення документів та легалізацію доходів «вирішити питання» з правоохоронцями. За $5 млн він обіцяв підозрюваному, який наразі перебуває за кордоном, використати власні зв’язки та вплив для припинення кримінального переслідування.
Також адвокат гарантував, що надалі його «клієнта» не притягуватимуть до відповідальності, не оголосять у міжнародний розшук та не передаватимуть інформацію про нього до Інтерполу.
Крім того, за винагороду він обіцяв не допустити арешту рахунків і майна фігуранта.

Адвоката затримали під час отримання $3,8 млн

Співробітники СБУ затримали адвоката у приміщенні одного з банків у Печерському районі Києва під час отримання «авансу» — $3,8 млн.
Щоб замаскувати передачу коштів, фігурант заздалегідь замовив у фінансовій установі аналогічну суму готівки. Його план полягав у тому, щоб одразу після отримання грошей замінити їх на інші банкноти та ускладнити подальше документування злочину.
Адвоката затримали під час отримання $3,8 млн
Адвоката затримали під час отримання $3,8 млн, ssu.gov.ua
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369−2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Finance.ua
СБУКримінальне провадження
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