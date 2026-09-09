Скільки вироків за час війни в Україні винесли у справах про шахрайські кол-центри — дані Опендатабот Сьогодні 11:28 — Кримінал Понад половину всіх вироків винесли суди Дніпропетровщини

В Україні від початку 2022 року суди винесли щонайменше 18 вироків у справах, пов’язаних із діяльністю шахрайських кол-центрів. У цих рішеннях фігурують 27 обвинувачених. Формально позбавлення волі призначили у 14 справах, однак реальні терміни за ґратами отримали лише двоє засуджених.

Про це повідомляє Опендатабот.

Скільки вироків винесли за роки повномасштабної війни

Щонайменше 18 вироків у справах про діяльність шахрайських кол-центрів виявлено в Україні від початку 2022 року. Йдеться про судові рішення щодо шахрайства (ст. 190 ККУ), створення злочинної організації (ст. 255 ККУ) та несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерів, систем і мереж (ст. 361 ККУ).

У перший рік повномасштабної війни такий вирок був лише один. Водночас від початку 2026 року суди вже винесли п’ять вироків. Це стільки ж, як і за весь 2024 рік.

Скільки вироків винесли за роки повномасштабної війни

Які покарання отримали обвинувачені

Загалом у 18 вироках фігурують 27 обвинувачених. У 14 із 18 рішень суди формально призначили покарання у вигляді позбавлення волі.

Втім, реально за ґратами опинилися лише двоє засуджених. Вони отримали покарання у вигляді 5 та 8 років позбавлення волі. В інших 12 випадках засуджених звільнили від відбування покарання з випробуванням.

Ще один обвинувачений отримав 2 роки обмеження волі. Таке покарання відбувають у виправному центрі без повної ізоляції від суспільства.

У трьох випадках суд призначив штрафи від 51 тис. до 68 тис. грн.

Які покарання отримали обвинувачені

Де винесли найбільше вироків

Понад половину всіх вироків винесли суди Дніпропетровщини: 10 судових рішень. По 2 вироки припадає на Харківщину, Одещину та Закарпаття. Ще по одному вироку винесли суди Києва та Київщини.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.