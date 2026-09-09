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Скільки вироків за час війни в Україні винесли у справах про шахрайські кол-центри — дані Опендатабот

Кримінал
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Понад половину всіх вироків винесли суди Дніпропетровщини
Понад половину всіх вироків винесли суди Дніпропетровщини
В Україні від початку 2022 року суди винесли щонайменше 18 вироків у справах, пов’язаних із діяльністю шахрайських кол-центрів. У цих рішеннях фігурують 27 обвинувачених. Формально позбавлення волі призначили у 14 справах, однак реальні терміни за ґратами отримали лише двоє засуджених.
Про це повідомляє Опендатабот.

Скільки вироків винесли за роки повномасштабної війни

Щонайменше 18 вироків у справах про діяльність шахрайських кол-центрів виявлено в Україні від початку 2022 року. Йдеться про судові рішення щодо шахрайства (ст. 190 ККУ), створення злочинної організації (ст. 255 ККУ) та несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерів, систем і мереж (ст. 361 ККУ).
У перший рік повномасштабної війни такий вирок був лише один. Водночас від початку 2026 року суди вже винесли п’ять вироків. Це стільки ж, як і за весь 2024 рік.
Скільки вироків винесли за роки повномасштабної війни
Скільки вироків винесли за роки повномасштабної війни

Які покарання отримали обвинувачені

Загалом у 18 вироках фігурують 27 обвинувачених. У 14 із 18 рішень суди формально призначили покарання у вигляді позбавлення волі.
Втім, реально за ґратами опинилися лише двоє засуджених. Вони отримали покарання у вигляді 5 та 8 років позбавлення волі. В інших 12 випадках засуджених звільнили від відбування покарання з випробуванням.
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Ще один обвинувачений отримав 2 роки обмеження волі. Таке покарання відбувають у виправному центрі без повної ізоляції від суспільства.
У трьох випадках суд призначив штрафи від 51 тис. до 68 тис. грн.
Які покарання отримали обвинувачені
Які покарання отримали обвинувачені

Де винесли найбільше вироків

Понад половину всіх вироків винесли суди Дніпропетровщини: 10 судових рішень. По 2 вироки припадає на Харківщину, Одещину та Закарпаття. Ще по одному вироку винесли суди Києва та Київщини.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
Пізніше генеральний прокурор України Руслан Кравченко подав заяву про відставку. Він заявив, що це політичне рішення, яке ухвалив свідомо.
За матеріалами:
Finance.ua
ШахрайствоКримінальне провадження
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