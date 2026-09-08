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Генпрокурор Руслан Кравченко подав заяву про відставку

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Руслан Кравченко
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко подав заяву про відставку. Він заявив, що це політичне рішення, яке ухвалив свідомо.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Заява Кравченка про відставку

«Не хочу, щоб посаду Генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Моя позиція щодо звинувачень залишається незмінною», — зазначив Кравченко.
Він подякував колегам, які, за його словами, продовжують виконувати свою роботу, зокрема представляють обвинувачення в судах, працюють із потерпілими, документують російські злочини та відстоюють інтереси держави.
«Ваша робота в жодному разі не повинна знецінюватися», — заявив Кравченко.
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Що відомо про справу НАБУ «Карфаген»

5 вересня НАБУ повідомило про проведення спецоперації з викриття злочинної організації, яку очолював співробітник Офісу Генерального прокурора. За даними слідства, посадовець ОГП створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року. До протиправної діяльності він залучив як чинних працівників органів прокуратури, так і наближених до нього неофіційних осіб. Наразі викрито п’ятьох учасників злочинної організації.
6 вересня Кравченко відреагував на згадки про себе на «плівках НАБУ» та заперечив причетність до можливого прикриття незаконних кол-центрів і легалізації коштів, отриманих від їхньої діяльності, у межах справи НАБУ та САП «Карфаген».
За матеріалами:
Finance.ua
ПрокуратураНАБУ
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