Генпрокурор Руслан Кравченко подав заяву про відставку

«Не хочу, щоб посаду Генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Моя позиція щодо звинувачень залишається незмінною», — зазначив Кравченко.
Він подякував колегам, які, за його словами, продовжують виконувати свою роботу, зокрема представляють обвинувачення в судах, працюють із потерпілими, документують російські злочини та відстоюють інтереси держави.
«Ваша робота в жодному разі не повинна знецінюватися», — заявив Кравченко.
5 вересня НАБУ повідомило про проведення спецоперації з викриття злочинної організації, яку очолював співробітник Офісу Генерального прокурора. За даними слідства, посадовець ОГП створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року. До протиправної діяльності він залучив як чинних працівників органів прокуратури, так і наближених до нього неофіційних осіб. Наразі викрито п’ятьох учасників злочинної організації.
6 вересня Кравченко відреагував на згадки про себе на «плівках НАБУ» та заперечив причетність до можливого прикриття незаконних кол-центрів і легалізації коштів, отриманих від їхньої діяльності, у межах справи НАБУ та САП «Карфаген».