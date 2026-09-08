Оподаткування міжнародних посилок: Кабмін повторно схвалив пакет законопроєктів Сьогодні 10:34 — Казна та Політика

Проєкти законів були доопрацьовані з урахуванням отриманих зауважень

Кабінет Міністрів повторно схвалив законопроєкти, які передбачають зміни в оподаткуванні малих поштових та експрес-відправлень вартістю до 150 євро, замовлених через маркетплейси. Рішення уряд ухвалив 7 вересня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Які зміни пропонують

Законопроєкти мають забезпечити рівні умови конкуренції для українського бізнесу. Зокрема, пропонується скасувати пільгу зі сплати ПДВ під час імпорту, що має створити однакові умови для українських виробників та імпортних товарів.

Запропоновані зміни формують в Україні сучасні правила оподаткування електронної торгівлі, що відповідають стандартам Європейського Союзу (система IOSS — Import One Stop Shop).

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Ухвалення законопроєктів Верховною Радою також має відкрити Україні шлях до отримання близько 4 млрд євро фінансування від міжнародних партнерів. Вони є частиною програми співпраці з МВФ (EFF — Extended Fund Facility 2026−2029) та умовою макрофінансової підтримки ЄС.

Очікується, що нові правила забезпечуватимуть близько 10 млрд грн додаткових надходжень до державного бюджету наступного року. Кошти спрямовуватимуться на потреби оборони.

Що передбачають законопроєкти

Законопроєктами пропонується:

запровадити спеціальні правила оподаткування дистанційного продажу товарів через маркетплейси, якщо їхня сумарна фактурна вартість не перевищує 150 євро;

запровадити ПДВ на імпорт товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях з 0 євро;

зберегти звільнення від ПДВ для некомерційних посилок вартістю до 45 євро, що відповідає підходам ЄС.

Які зміни внесли до законопроєктів

Проєкти законів були доопрацьовані з урахуванням отриманих зауважень. Зокрема, у змінах до Податкового кодексу уточнено пільги для громадян та приведено норму щодо публічних діячів (PEP) у відповідність до узгодженої з ЄС редакції.

Також змінено запропоновані строки набрання чинності: норми Податкового кодексу та Митного кодексу мають запрацювати не раніше липня 2027 року.

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