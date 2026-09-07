0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Допомога по безробіттю в 2026 році: від чого залежить розмір виплати (суми)

Особисті фінанси
41
Допомога по безробіттю в 2026 році: від чого залежить розмір виплати (суми)
Допомога по безробіттю в 2026 році: від чого залежить розмір виплати (суми)
При втраті роботи необхідно не лише шукати нові можливості для працевлаштування, а й отримувати фінансову підтримку на цей період.
Про це пише Полтавський обласний центр зайнятості.
Розмір допомоги по безробіттю визначається індивідуально та залежить, зокрема, від:
  • страхового стажу;
  • страхового стажу протягом 12 місяців, що передували місяцю реєстрації безробітним;
  • розміру заробітної плати, доходу або грошового забезпечення;
  • підстави припинення трудових відносин.

Максимальний розмір допомоги

По безробіттю у 2026 році становить 8 647 грн на місяць.
Мінімальний розмір — 3 900 грн на місяць.
Передбачений, зокрема, для окремих категорій застрахованих осіб, які перед реєстрацією мали менше 7 місяців страхового стажу, а також для осіб із достатнім страховим стажем, але невеликим доходом через неповну зайнятість.
Для молоді, яка не має страхового стажу, та осіб, звільнених з останнього місця роботи за порушення трудового законодавства, мінімальний розмір допомоги з 1 січня 2026 року становить 1 650 грн на місяць.
Окремі умови щодо мінімального розміру допомоги застосовуються також до внутрішньо переміщених осіб та осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, у разі відсутності документів або відомостей, що підтверджують страховий стаж та дохід.
Раніше ми писали, що одним з кроків, які може зробити внутрішньо переміщена особа для здобуття економічної самостійності, є реєстрація в центрі зайнятості в якості безробітного чи такого, що шукає роботу.

Хто має право на отримання виплат

Допомога по частковому безробіттю — це державна підтримка для офіційно працевлаштованих людей, які тимчасово втратили частину заробітку через такі причини:
  • економічні або технологічні труднощі на підприємстві;
  • надзвичайні ситуації;
  • введення воєнного або надзвичайного стану;
  • встановлення карантину.
Отримати допомогу можуть офіційно працевлаштовані особи, за яких протягом останніх 6 місяців перед тим, як підприємство частково зупинило роботу, було сплачено єдиний соціальний внесок (ЄСВ).
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Соціальна допомога
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems