Допомога по безробіттю в 2026 році: від чого залежить розмір виплати (суми) Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Допомога по безробіттю в 2026 році: від чого залежить розмір виплати (суми)

При втраті роботи необхідно не лише шукати нові можливості для працевлаштування, а й отримувати фінансову підтримку на цей період.

Про це пише Полтавський обласний центр зайнятості.

Розмір допомоги по безробіттю визначається індивідуально та залежить, зокрема, від:

страхового стажу;

страхового стажу протягом 12 місяців, що передували місяцю реєстрації безробітним;

розміру заробітної плати, доходу або грошового забезпечення;

підстави припинення трудових відносин.

Максимальний розмір допомоги

По безробіттю у 2026 році становить 8 647 грн на місяць.

Мінімальний розмір — 3 900 грн на місяць.

Передбачений, зокрема, для окремих категорій застрахованих осіб, які перед реєстрацією мали менше 7 місяців страхового стажу, а також для осіб із достатнім страховим стажем, але невеликим доходом через неповну зайнятість.

Для молоді, яка не має страхового стажу, та осіб, звільнених з останнього місця роботи за порушення трудового законодавства, мінімальний розмір допомоги з 1 січня 2026 року становить 1 650 грн на місяць.

Окремі умови щодо мінімального розміру допомоги застосовуються також до внутрішньо переміщених осіб та осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, у разі відсутності документів або відомостей, що підтверджують страховий стаж та дохід.

Раніше ми писали , що одним з кроків, які може зробити внутрішньо переміщена особа для здобуття економічної самостійності, є реєстрація в центрі зайнятості в якості безробітного чи такого, що шукає роботу.

Хто має право на отримання виплат

Допомога по частковому безробіттю — це державна підтримка для офіційно працевлаштованих людей, які тимчасово втратили частину заробітку через такі причини:

економічні або технологічні труднощі на підприємстві;

надзвичайні ситуації;

введення воєнного або надзвичайного стану;

встановлення карантину.

Отримати допомогу можуть офіційно працевлаштовані особи, за яких протягом останніх 6 місяців перед тим, як підприємство частково зупинило роботу, було сплачено єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

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