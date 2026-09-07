Допомога по безробіттю в 2026 році: від чого залежить розмір виплати (суми)

При втраті роботи необхідно не лише шукати нові можливості для працевлаштування, а й отримувати фінансову підтримку на цей період.
Про це пише Полтавський обласний центр зайнятості.
Розмір допомоги по безробіттю визначається індивідуально та залежить, зокрема, від:
страхового стажу;
страхового стажу протягом 12 місяців, що передували місяцю реєстрації безробітним;
розміру заробітної плати, доходу або грошового забезпечення;
підстави припинення трудових відносин.
Максимальний розмір допомоги
По безробіттю у 2026 році становить 8 647 грн на місяць.
Мінімальний розмір — 3 900 грн на місяць.
Передбачений, зокрема, для окремих категорій застрахованих осіб, які перед реєстрацією мали менше 7 місяців страхового стажу, а також для осіб із достатнім страховим стажем, але невеликим доходом через неповну зайнятість.
Для молоді, яка не має страхового стажу, та осіб, звільнених з останнього місця роботи за порушення трудового законодавства, мінімальний розмір допомоги з 1 січня 2026 року становить 1 650 грн на місяць.
Окремі умови щодо мінімального розміру допомоги застосовуються також до внутрішньо переміщених осіб та осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, у разі відсутності документів або відомостей, що підтверджують страховий стаж та дохід.
Раніше ми писали, що одним з кроків, які може зробити внутрішньо переміщена особа для здобуття економічної самостійності, є реєстрація в центрі зайнятості в якості безробітного чи такого, що шукає роботу.
Хто має право на отримання виплат
Допомога по частковому безробіттю — це державна підтримка для офіційно працевлаштованих людей, які тимчасово втратили частину заробітку через такі причини:
економічні або технологічні труднощі на підприємстві;
надзвичайні ситуації;
введення воєнного або надзвичайного стану;
встановлення карантину.
Отримати допомогу можуть офіційно працевлаштовані особи, за яких протягом останніх 6 місяців перед тим, як підприємство частково зупинило роботу, було сплачено єдиний соціальний внесок (ЄСВ).