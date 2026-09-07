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Швидкий заробіток і пасивний дохід: як не потрапити на гачок шахраїв

Особисті фінанси
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Інвестиції
Інвестиції
Фейкові інвестиційні спільноти, скриншоти нібито успішних заробітків та обіцянки швидкого прибутку — шахраї використовують дедалі більше способів, щоб створити ілюзію справжнього інвестиційного проєкту. Для цього вони активно працюють у соцмережах, месенджерах та на різних інтернет-платформах.
Як саме шахраї заманюють потенційних «інвесторів» та що допоможе не втратити гроші — розповіли у Кіберполіції.

Як створюють ілюзію успішних інвестицій

Один із головних інструментів шахраїв — месенджери. За їхньою допомогою вони можуть створювати псевдоспільноти інвесторів, де поширюють неправдиву інформацію про нібито прибуткові вкладення.
У таких групах можуть демонструвати фейкові скриншоти заробітків та координувати спілкування через ботів. У результаті в користувача створюється враження, що багато людей уже вкладають гроші в певну платформу та отримують від цього прибуток.
Ще один спосіб залучення — онлайн-курси та навчальні програми з інвестування. Іноді вони можуть використовуватися як прикриття, щоб згодом переконати учасників вкласти кошти у сумнівні проєкти.
Окрему роль відіграє реклама в соціальних мережах, зокрема орієнтована на молодь. У ній можуть обіцяти:
  • швидкий заробіток;
  • фінансову незалежність;
  • пасивний дохід без спеціальних знань.
Саме такі обіцянки можуть стати пасткою для користувачів.

Як захиститися від інвестиційних шахраїв

Щоб зменшити ризик втрати коштів, варто дотримуватися базових правил фінансової безпеки:
  • перевіряти інформацію про компанію з офіційних джерел;
  • критично ставитися до обіцянок швидкого або гарантованого доходу;
  • не переказувати кошти на вимогу невідомих осіб;
  • не встановлювати програми віддаленого доступу за порадою «менеджерів» чи «інвестиційних консультантів»;
  • у разі сумнівів утриматися від фінансових операцій;
  • перед інвестуванням ознайомитися зі списком сумнівних інвестиційних проєктів на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
  • якщо є ознаки інвестиційного шахрайства, повідомити про це правоохоронні органи. Зокрема, можна подати електронне звернення до кіберполіції.
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Раніше ми розповідали, що інвестор може заробити однакові 10 000 грн на різних інструментах, але сума, яка залишиться після сплати податків, буде різною. Ми розібралися, як в Україні оподатковуються прибуток від продажу акцій, дивіденди та дохід за облігаціями внутрішньої державної позики.
Т акож ми ділилися 5 варіантами пасивних інвестицій, які приносять прибуток навіть без участі інвестора.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ІнвестиціїШахрайствоШахраї
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