Швидкий заробіток і пасивний дохід: як не потрапити на гачок шахраїв Сьогодні 09:04 — Особисті фінанси

Інвестиції

Фейкові інвестиційні спільноти, скриншоти нібито успішних заробітків та обіцянки швидкого прибутку — шахраї використовують дедалі більше способів, щоб створити ілюзію справжнього інвестиційного проєкту. Для цього вони активно працюють у соцмережах, месенджерах та на різних інтернет-платформах.

Як саме шахраї заманюють потенційних «інвесторів» та що допоможе не втратити гроші — розповіли у Кіберполіції

Як створюють ілюзію успішних інвестицій

Один із головних інструментів шахраїв — месенджери. За їхньою допомогою вони можуть створювати псевдоспільноти інвесторів, де поширюють неправдиву інформацію про нібито прибуткові вкладення.

У таких групах можуть демонструвати фейкові скриншоти заробітків та координувати спілкування через ботів. У результаті в користувача створюється враження, що багато людей уже вкладають гроші в певну платформу та отримують від цього прибуток.

Надійний спосіб зберегти кошти — це депозит. Не відкладайте цей крок на завтра, адже каталог з найвигіднішими пропозиціями вже на Finance.ua. 💰

Ще один спосіб залучення — онлайн-курси та навчальні програми з інвестування. Іноді вони можуть використовуватися як прикриття, щоб згодом переконати учасників вкласти кошти у сумнівні проєкти.

Окрему роль відіграє реклама в соціальних мережах, зокрема орієнтована на молодь. У ній можуть обіцяти:

швидкий заробіток;

фінансову незалежність;

пасивний дохід без спеціальних знань.

Саме такі обіцянки можуть стати пасткою для користувачів.

Як захиститися від інвестиційних шахраїв

Щоб зменшити ризик втрати коштів, варто дотримуватися базових правил фінансової безпеки:

перевіряти інформацію про компанію з офіційних джерел;

критично ставитися до обіцянок швидкого або гарантованого доходу;

не переказувати кошти на вимогу невідомих осіб;

не встановлювати програми віддаленого доступу за порадою «менеджерів» чи «інвестиційних консультантів»;

у разі сумнівів утриматися від фінансових операцій;

перед інвестуванням ознайомитися зі списком сумнівних інвестиційних проєктів на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

якщо є ознаки інвестиційного шахрайства, повідомити про це правоохоронні органи. Зокрема, можна подати електронне звернення до кіберполіції.

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