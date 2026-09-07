Швидкий заробіток і пасивний дохід: як не потрапити на гачок шахраїв

Фейкові інвестиційні спільноти, скриншоти нібито успішних заробітків та обіцянки швидкого прибутку — шахраї використовують дедалі більше способів, щоб створити ілюзію справжнього інвестиційного проєкту. Для цього вони активно працюють у соцмережах, месенджерах та на різних інтернет-платформах.
Як саме шахраї заманюють потенційних «інвесторів» та що допоможе не втратити гроші — розповіли у Кіберполіції.
Як створюють ілюзію успішних інвестицій
Один із головних інструментів шахраїв — месенджери. За їхньою допомогою вони можуть створювати псевдоспільноти інвесторів, де поширюють неправдиву інформацію про нібито прибуткові вкладення.
У таких групах можуть демонструвати фейкові скриншоти заробітків та координувати спілкування через ботів. У результаті в користувача створюється враження, що багато людей уже вкладають гроші в певну платформу та отримують від цього прибуток.
Раніше ми розповідали, що інвестор може заробити однакові 10 000 грн на різних інструментах, але сума, яка залишиться після сплати податків, буде різною. Ми розібралися, як в Україні оподатковуються прибуток від продажу акцій, дивіденди та дохід за облігаціями внутрішньої державної позики.