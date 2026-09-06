Які медичні послуги можна отримати без паперів і черг Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

Які медичні послуги можна отримати без паперів і черг

Цифрові сервіси в медицині вже стали звичною частиною повсякденного життя українців.

Які медичні послуги можна отримати без паперів і черг, пояснив міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко

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Отримати е-Рецепт дистанційно, якщо це дозволяє стан пацієнта і, звісно, — тільки за рішенням лікаря.

Перевірити ціни на призначені ліки. QR-код у пам’ятці до е-Рецепта веде до Національного каталогу цін, де можна знайти до трьох найбільш економічно вигідних варіантів. Це доступно для всіх ліків, які пацієнти купують власним коштом.

Отримати медвисновок та е-Лікарняний без паперових листків, печаток і підписів. Лікар формує медичний висновок про тимчасову непрацездатність в ЕСОЗ, після чого інформація автоматично передається до Пенсійного фонду для формування е-Лікарняного, якщо пацієнт є застрахованою особою.

Оформити послугу єМалятко на основі медичного висновку про народження. Лікар вносить дані в ЕСОЗ, батьки отримують номер МВН, а далі необхідна інформація автоматично передається між державними системами.

Лікар вносить дані в ЕСОЗ, батьки отримують номер МВН, а далі необхідна інформація автоматично передається між державними системами. У кожному з цих випадків цифровізація прибирає з процесу те, що раніше забирало час у людини: папери, черги, дублювання даних і зайві звернення. Саме для цього і впроваджуємо цифрові сервіси.

Раніше у програму «Доступні ліки» додали ще 260 торговельних назв препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань.

173 пацієнти зможуть отримувати безоплатно, ще 87 — із частковою доплатою. Електронні рецепти на ці препарати вже доступні.

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