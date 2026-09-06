Які медичні послуги можна отримати без паперів і черг
- Отримати е-Рецепт дистанційно, якщо це дозволяє стан пацієнта і, звісно, — тільки за рішенням лікаря.
- Перевірити ціни на призначені ліки. QR-код у пам’ятці до е-Рецепта веде до Національного каталогу цін, де можна знайти до трьох найбільш економічно вигідних варіантів. Це доступно для всіх ліків, які пацієнти купують власним коштом.
- Отримати медвисновок та е-Лікарняний без паперових листків, печаток і підписів. Лікар формує медичний висновок про тимчасову непрацездатність в ЕСОЗ, після чого інформація автоматично передається до Пенсійного фонду для формування е-Лікарняного, якщо пацієнт є застрахованою особою.
- Оформити послугу єМалятко на основі медичного висновку про народження. Лікар вносить дані в ЕСОЗ, батьки отримують номер МВН, а далі необхідна інформація автоматично передається між державними системами.
- У кожному з цих випадків цифровізація прибирає з процесу те, що раніше забирало час у людини: папери, черги, дублювання даних і зайві звернення. Саме для цього і впроваджуємо цифрові сервіси.
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