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Які медичні послуги можна отримати без паперів і черг

Особисті фінанси
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Які медичні послуги можна отримати без паперів і черг
Які медичні послуги можна отримати без паперів і черг
Цифрові сервіси в медицині вже стали звичною частиною повсякденного життя українців.
Які медичні послуги можна отримати без паперів і черг, пояснив міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.
  • Отримати е-Рецепт дистанційно, якщо це дозволяє стан пацієнта і, звісно, — тільки за рішенням лікаря.
  • Перевірити ціни на призначені ліки. QR-код у пам’ятці до е-Рецепта веде до Національного каталогу цін, де можна знайти до трьох найбільш економічно вигідних варіантів. Це доступно для всіх ліків, які пацієнти купують власним коштом.
  • Отримати медвисновок та е-Лікарняний без паперових листків, печаток і підписів. Лікар формує медичний висновок про тимчасову непрацездатність в ЕСОЗ, після чого інформація автоматично передається до Пенсійного фонду для формування е-Лікарняного, якщо пацієнт є застрахованою особою.
  • Оформити послугу єМалятко на основі медичного висновку про народження. Лікар вносить дані в ЕСОЗ, батьки отримують номер МВН, а далі необхідна інформація автоматично передається між державними системами.
  • У кожному з цих випадків цифровізація прибирає з процесу те, що раніше забирало час у людини: папери, черги, дублювання даних і зайві звернення. Саме для цього і впроваджуємо цифрові сервіси.
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Раніше у програму «Доступні ліки» додали ще 260 торговельних назв препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань.
173 пацієнти зможуть отримувати безоплатно, ще 87 — із частковою доплатою. Електронні рецепти на ці препарати вже доступні.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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