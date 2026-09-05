Кому потрібно повідомляти ПФУ про вступ дитини на навчання Сьогодні 16:07 — Особисті фінанси

Студент на навчанні, Фото: magnific

Вступ дитини до закладу освіти може вплинути на отримання або розмір державної соціальної допомоги, тому батькам або іншим одержувачам виплат потрібно повідомити про зміни Пенсійний фонд.

Про це повідомили у Головному управлінні ПФУ в Донецькій області.

Коли потрібно повідомляти ПФУ про вступ дитини на навчання

Зазначається, що одержувачі державної соціальної допомоги зобов’язані інформувати ПФУ про обставини, які можуть вплинути на право на виплату або її розмір.

У яких випадках рекомендується повідомити ПФУ:

вступ дитини до закладу освіти, якщо навчання впливає на право на відповідний вид державної соціальної допомоги;

зміна форми навчання, якщо це має юридичне значення для продовження виплати;

завершення навчання або відрахування;

відбулися інші зміни, які можуть вплинути на право на державну соціальну допомогу чи її розмір.

Наприклад, дітям померлого годувальника, які навчаються за денною формою у закладах загальної середньої, професійної, фахової передвищої або вищої освіти, державна соціальна допомога може виплачуватися до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років.

Тому інформація про те, де і чи навчається дитина, може бути важливою для продовження такої виплати.

Водночас несвоєчасне повідомлення про зміни може призвести до надмірної виплати коштів, які доведеться повернути.

Раніше Finance.ua писав , що діти зі статусом ВПО можуть користуватися різними видами державної підтримки. Йдеться не лише про пільги у школах і дитсадках. Допомога також передбачена під час вступу та навчання, проживання студентів у гуртожитках, оздоровлення дітей і за певних сімейних обставин.

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