0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кому потрібно повідомляти ПФУ про вступ дитини на навчання

Особисті фінанси
11
Студент на навчанні
Студент на навчанні, Фото: magnific
Вступ дитини до закладу освіти може вплинути на отримання або розмір державної соціальної допомоги, тому батькам або іншим одержувачам виплат потрібно повідомити про зміни Пенсійний фонд.
Про це повідомили у Головному управлінні ПФУ в Донецькій області.

Коли потрібно повідомляти ПФУ про вступ дитини на навчання

Зазначається, що одержувачі державної соціальної допомоги зобов’язані інформувати ПФУ про обставини, які можуть вплинути на право на виплату або її розмір.
У яких випадках рекомендується повідомити ПФУ:
  • вступ дитини до закладу освіти, якщо навчання впливає на право на відповідний вид державної соціальної допомоги;
  • зміна форми навчання, якщо це має юридичне значення для продовження виплати;
  • завершення навчання або відрахування;
  • відбулися інші зміни, які можуть вплинути на право на державну соціальну допомогу чи її розмір.
Наприклад, дітям померлого годувальника, які навчаються за денною формою у закладах загальної середньої, професійної, фахової передвищої або вищої освіти, державна соціальна допомога може виплачуватися до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років.
Тому інформація про те, де і чи навчається дитина, може бути важливою для продовження такої виплати.
Водночас несвоєчасне повідомлення про зміни може призвести до надмірної виплати коштів, які доведеться повернути.
Раніше Finance.ua писав, що діти зі статусом ВПО можуть користуватися різними видами державної підтримки. Йдеться не лише про пільги у школах і дитсадках. Допомога також передбачена під час вступу та навчання, проживання студентів у гуртожитках, оздоровлення дітей і за певних сімейних обставин.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems