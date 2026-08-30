Які пільги мають діти ВПО у 2026 році Сьогодні 16:08 — Особисті фінанси

Діти, Фото: magnific

Діти зі статусом ВПО можуть користуватися різними видами державної підтримки. Йдеться не лише про пільги у школах і дитсадках. Допомога також передбачена під час вступу та навчання, проживання студентів у гуртожитках, оздоровлення дітей і за певних сімейних обставин.

Про це розповідають фахівці ГО «ВПО України».

Пільги для дітей ВПО у садочку та школі

Діти зі статусом ВПО мають право на пільгове зарахування до закладів дошкільної освіти та безкоштовне харчування.

Для школярів також передбачене пільгове зарахування до навчальних закладів. Діти, які навчаються очно або за змішаною формою, можуть отримувати безкоштовні гарячі обіди.

Окремо держава підтримує першокласників. У 2026 році в межах програми « Пакунок школяра » батьки або законні представники можуть отримати 5 000 грн на кожну дитину, яка йде до першого класу. Кошти можна витратити, зокрема, на канцтовари, книжки, одяг і взуття.

На яку допомогу можуть розраховувати учні профтехів та студенти

Для учнів закладів професійної освіти зі статусом ВПО передбачені соціальна стипендія, першочергове поселення до гуртожитку, безкоштовне проживання та харчування.

У коледжах та закладах вищої освіти для студентів, які навчаються на бюджеті за денною формою, діють такі пільги:

соціальна стипендія;

переведення на вакантні бюджетні місця під час вступу;

першочергове поселення до гуртожитків;

знижка на проживання (в окремих закладах);

спрощена процедура вступу для абітурієнтів з ТОТ.

Щоб скористатися пільгами, необхідно додати до пакету документів, які вимагають у закладі, довідку ВПО.

Оздоровлення дітей

Діти зі статусом ВПО віком від 7 до 18 років належать до категорій, які можуть отримувати послуги з оздоровлення та відпочинку за державною програмою «єОздоровлення».

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Розмір допомоги за програмою становить 14 165 грн на одну дитину. Гроші зараховують на спеціальну картку, а використати їх необхідно протягом трьох місяців із дня зарахування для оплати путівки до оздоровчого закладу.

Допомога для сімей, які усиновили дитину

Усиновлювачі можуть отримати грошову допомогу у розмірі 41 280 грн на дитину, а також оплачувану відпустку та соціальний супровід.

Якщо сім’я тимчасово взяла на виховання дитину, яка залишилася без батьківського піклування через війну, можна оформити соціальну допомогу «Дитина не одна». Таку виплату призначають на шість місяців, а її розмір залежить від віку та стану здоров’я дитини.

Куди звертатися для оформлення пільг

Залежно від виду допомоги батькам, усиновлювачам, піклувальникам та іншим законним представникам потрібно звертатися до органів соціального захисту, ЦНАПу або органу місцевого самоврядування.

До цього Finance.ua зазначав , що внутрішньо переміщені особи можуть втратити щомісячну допомогу на проживання. Зокрема, на виплати можуть вплинути дорогі покупки, значні кошти на банківських рахунках або тривале перебування за кордоном.

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