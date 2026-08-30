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Фінансові терміни простими словами: що таке кредит і кредитна історія

Особисті фінанси
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Що таке кредит та кредитна історія
Що таке кредит та кредитна історія, Фото: magnific
Фінансові терміни часто здаються складними, хоча насправді їх можна пояснити досить просто. Фахівці «Фінкульту» розповідають, що таке кредит і кредитна історія.

Кредит — це «гроші з майбутнього», які потрібно повернути

Кредит — це гроші, які банк або інша фінансова установа позичає людині на певний строк і на визначених договором умовах.
Зазвичай повернути потрібно більше, адже до основної суми кредиту додаються відсотки, комісії та інші платежі відповідно до умов кредитного договору.
Наприклад, якщо людина позичає 10 тис. грн під 20% річних і за умовами договору немає додаткових платежів, за рік відсотки становитимуть 2 тис. грн. Тобто загалом потрібно буде повернути 12 тис. грн.
Перед підписанням кредитного договору потрібно розуміти, скільки грошей ви отримаєте, скільки повернете та за який строк.
Перед оформленням позики варто перевірити:
  • суму, яку ви отримаєте;
  • загальну суму до повернення;
  • строк кредитування;
  • відсоткову ставку;
  • комісії та інші платежі;
  • умови страхування, якщо воно передбачене;
  • штрафи та пеню у разі прострочення.

Кредитна історія — це ваша «фінансова репутація»

Кредитна історія — це інформація про кредитні зобов’язання людини та те, наскільки сумлінно вона їх виконувала.
Її можна уявити як своєрідний фінансовий «щоденник». Якщо людина бере кредит і вчасно сплачує платежі, ця інформація відображається в її історії. Якщо ж виникають прострочення, вони також можуть бути зафіксовані.
У майбутньому кредитна історія може впливати на те, як фінансова установа оцінюватиме надійність позичальника.
Фахівці зазначають, регулярне та своєчасне погашення кредитів допомагає сформувати позитивну кредитну історію. Натомість систематичні прострочення можуть ускладнити отримання нової позики або вплинути на умови її надання.
За матеріалами:
Finance.ua
Кредитна історіяКредити
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