У Мінагрополітики відповіли, чи зростуть ціни на продукти в Україні

Влітку 2026 року завдяки сезонному фактору падали ціни на деякі продукти харчування. Однак виникають побоювання стосовно дефіциту товарів і зростання вартості внаслідок ударів росії по складських приміщеннях, базах, супермаркетах. Очікування врожаю на поточний рік позитивні, а виробництво навіть може перевищити попередні показники.
Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький у коментарі «Новини.Live».
Що буде з урожайністю і цінами в Україні
За словами спікера, аграрії очікують на хороший урожай. Вже вдалося зібрати близько 25 млн тонн пшениці, 6 млн тонн ячменю та понад 3,5 млн тонн ріпаку. А загальний обсяг збіжжя може перевищити 80 млн тонн.
Це говорить про відсутність причин для критичного дорожчання продуктів харчування.
«Саме через вартість сировини підстав для зростання цін немає — навпаки, бачимо певне зниження. Але на ціни впливають пальне, електроенергія, логістика та російські удари по ланцюгах постачання», — констатував Тарас Висоцький.
Іншими словами, не слід запасатися мукою, макаронами, гречкою чи хлібом, оскільки дефіциту базових продуктів у супермаркетах не буде — виробництво може зрости на кілька відсотків порівняно з минулим роком. Однак ціни не стоятимуть на місці, враховуючи інші фактори.