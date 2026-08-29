Чи потрібно сплачувати військовий збір із дивідендів

Дивіденди, які отримують фізичні особи, підлягають оподаткуванню військовим збором. Ставка такого збору становить 5% від суми нарахованого доходу.
Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Київській області.
Чому дивіденди оподатковуються військовим збором
Військовий збір сплачують фізичні особи — резиденти та нерезиденти, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні.
Дивіденди належать до пасивних доходів фізичної особи. Вони включаються до загального місячного або річного оподатковуваного доходу, а отже, є об’єктом для нарахування військового збору.
👛 Гроші мають працювати. Обирайте та оформлюйте депозит на вигідних умовах за допомогою каталогу Finance.ua.
Ставка військового збору при нарахуванні дивідендів становить 5%. Тобто якщо людина отримала дивіденди, із такого доходу має бути сплачений військовий збір за відповідною ставкою.
Це правило застосовується незалежно від того, чи є отримувач дивідендів резидентом чи нерезидентом, якщо дохід отримано з джерела його походження в Україні.
Раніше Finance.ua писав, якщо ви змінили місце проживання, прізвище, ім’я, по батькові або інші дані, які містяться в обліковій картці фізичної особи — платника податків, то про такі зміни необхідно повідомити контролюючий орган.
Фізичні особи зобов’язані подати заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків протягом одного місяця з дня виникнення таких змін.