Чи потрібно сплачувати військовий збір із дивідендів Сьогодні 13:14 — Особисті фінанси

Дивіденди для фізичних осіб: чи потрібно сплачувати військовий збір, Фото: magnific

Дивіденди, які отримують фізичні особи, підлягають оподаткуванню військовим збором. Ставка такого збору становить 5% від суми нарахованого доходу.

Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Київській області.

Чому дивіденди оподатковуються військовим збором

Військовий збір сплачують фізичні особи — резиденти та нерезиденти, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні.

Дивіденди належать до пасивних доходів фізичної особи. Вони включаються до загального місячного або річного оподатковуваного доходу, а отже, є об’єктом для нарахування військового збору.

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Ставка військового збору при нарахуванні дивідендів становить 5%. Тобто якщо людина отримала дивіденди, із такого доходу має бути сплачений військовий збір за відповідною ставкою.

Це правило застосовується незалежно від того, чи є отримувач дивідендів резидентом чи нерезидентом, якщо дохід отримано з джерела його походження в Україні.

Раніше Finance.ua писав , якщо ви змінили місце проживання, прізвище, ім’я, по батькові або інші дані, які містяться в обліковій картці фізичної особи — платника податків, то про такі зміни необхідно повідомити контролюючий орган.

Фізичні особи зобов’язані подати заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків протягом одного місяця з дня виникнення таких змін.

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