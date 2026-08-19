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Про зміну яких даних має знати Податкова (терміни)

Особисті фінанси
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Про зміну яких даних має знати Податкова (терміни)
Про зміну яких даних має знати Податкова (терміни)
Якщо ви змінили місце проживання, прізвище, ім’я, по батькові або інші дані, які містяться в обліковій картці фізичної особи — платника податків, то про такі зміни необхідно повідомити контролюючий орган.

Для чого це

Щоб інформація у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків залишалася актуальною.
Про це нагадує ДПС.

Які терміни

Фізичні особи зобов’язані подати заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків протягом одного місяця з дня виникнення таких змін.

Куди звертатись

Для оновлення інформації необхідно подати заяву за формою № 5ДР та документ, що посвідчує особу.
Звернутися можна до будь-якого податкового органу особисто або через представника (за наявності відповідних документів, для представника — у тому числі довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку).
До заяви додаються документи, які підтверджують зміни.

Наприклад

Для підтвердження місця проживання подається один із таких документів: витяг з реєстру територіальної громади, паспорт громадянина України у формі книжечки або тимчасове посвідчення громадянина України.
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Внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків здійснюється протягом 3 робочих днів з наступного дня після подання заяви.

Як подати заяву

Заяву за формою № 5ДР можна подати фізичній особі — платнику податків:
  • у паперовій формі — до будь-якого податкового органу;
  • в електронній формі (з копіями підтверджуючих документів, необхідних для внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків):
  • за допомогою інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет» (cabinet.tax.gov.ua);
  • через мобільний застосунок «Дія».
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«Своєчасне оновлення персональних даних допомагає уникнути непорозумінь під час отримання податкових послуг та забезпечує достовірність інформації в державних реєстрах», — пише ДПС.
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Раніше ми писали, що Державна податкова служба та Державна прикордонна служба України запровадили автоматичний обмін інформацією про перетин кордону громадянами та транспортом.

Для чого ДПС потрібні ці дані

Інформація про перетин кордону використовуватиметься податковою в сукупності з іншими даними, зокрема для:
  • визначення податкового резидентства. Перевірки статусу фізичних осіб, зокрема перебування в Україні понад 183 дні протягом року, для точного розрахунку податкових зобов’язань та уникнення подвійного оподаткування;
  • запобігання фіктивним операціям. Виявлення випадків, коли фінансово-господарські документи чи звітність підприємства підписує керівник, який на дату підписання фактично перебував за межами України.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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