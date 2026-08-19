Про зміну яких даних має знати Податкова (терміни) Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Про зміну яких даних має знати Податкова (терміни)

Якщо ви змінили місце проживання, прізвище, ім’я, по батькові або інші дані, які містяться в обліковій картці фізичної особи — платника податків, то про такі зміни необхідно повідомити контролюючий орган.

Для чого це

Щоб інформація у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків залишалася актуальною.

Які терміни

Фізичні особи зобов’язані подати заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків протягом одного місяця з дня виникнення таких змін.

Куди звертатись

Для оновлення інформації необхідно подати заяву за формою № 5ДР та документ, що посвідчує особу.

Звернутися можна до будь-якого податкового органу особисто або через представника (за наявності відповідних документів, для представника — у тому числі довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку).

До заяви додаються документи, які підтверджують зміни.

Наприклад

Для підтвердження місця проживання подається один із таких документів: витяг з реєстру територіальної громади, паспорт громадянина України у формі книжечки або тимчасове посвідчення громадянина України.

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ВПО для підтвердження факту внутрішнього переміщення і взяття на облік ВПО подають довідку про взяття на облік ВПО.

Внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків здійснюється протягом 3 робочих днів з наступного дня після подання заяви.

Як подати заяву

Заяву за формою № 5ДР можна подати фізичній особі — платнику податків:

у паперовій формі — до будь-якого податкового органу;

в електронній формі (з копіями підтверджуючих документів, необхідних для внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків):

за допомогою інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет» (cabinet.tax.gov.ua);

через мобільний застосунок «Дія».

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«Своєчасне оновлення персональних даних допомагає уникнути непорозумінь під час отримання податкових послуг та забезпечує достовірність інформації в державних реєстрах», — пише ДПС.

автоматичний обмін інформацією про перетин кордону громадянами та транспортом. Раніше ми писали , що Державна податкова служба та Державна прикордонна служба України запровадилиінформацією про перетин кордону громадянами та транспортом.

Для чого ДПС потрібні ці дані

Інформація про перетин кордону використовуватиметься податковою в сукупності з іншими даними, зокрема для:

визначення податкового резидентства. Перевірки статусу фізичних осіб, зокрема перебування в Україні понад 183 дні протягом року, для точного розрахунку податкових зобов’язань та уникнення подвійного оподаткування;

запобігання фіктивним операціям. Виявлення випадків, коли фінансово-господарські документи чи звітність підприємства підписує керівник, який на дату підписання фактично перебував за межами України.

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