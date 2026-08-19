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«Укрпошта» спростила міжнародні відправлення через інтеграцію з Etsy

Особисті фінанси
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На Etsy представлені українські товари ручної роботи
На Etsy представлені українські товари ручної роботи
Українським продавцям на Etsy більше не доведеться вручну переносити дані про кожне замовлення для оформлення міжнародної доставки. Укрпошта запустила інтеграцію з платформою, де представлено понад 1,7 млн українських товарів ручної роботи, крафтової продукції, мистецтва та вінтажних виробів.
Про це повідомив очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Як працюватиме інтеграція Укрпошти з Etsy

Після синхронізації Etsy-магазину з Особистим кабінетом Укрпошти дані про нові замовлення автоматично імпортуватимуться до системи. Продавцю не потрібно буде повторно вводити адресу одержувача, контактну інформацію та дані про вміст відправлення.
Українські продавці зможуть:
  • автоматично імпортувати замовлення з Etsy;
  • оформлювати міжнародні відправлення без повторного введення даних;
  • автоматично передавати трек-номер після створення відправлення;
  • друкувати ярлики з Особистого кабінету;
  • оплачувати доставку онлайн;
  • користуватися накопичувальними знижками на міжнародні відправлення;
  • безкоштовно повертати відправлення, якщо їх не вдалося вручити.
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Щоб скористатися сервісом, потрібно синхронізувати Etsy-магазин з Особистим кабінетом Укрпошти. Після цього нові замовлення імпортуватимуться автоматично.
Продавцю залишиться оформити та оплатити відправлення онлайн, роздрукувати ярлик або назвати трек-номер у відділенні та передати посилку Укрпошті.
Компанія зазначає, що доставлятиме такі відправлення до будь-якої з 230 країн та територій світу.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
УкрпоштаМалий бізнес
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