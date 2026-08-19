«Укрпошта» спростила міжнародні відправлення через інтеграцію з Etsy Сьогодні 13:24 — Особисті фінанси

На Etsy представлені українські товари ручної роботи

Українським продавцям на Etsy більше не доведеться вручну переносити дані про кожне замовлення для оформлення міжнародної доставки. Укрпошта запустила інтеграцію з платформою, де представлено понад 1,7 млн українських товарів ручної роботи, крафтової продукції, мистецтва та вінтажних виробів.

Про це повідомив очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Як працюватиме інтеграція Укрпошти з Etsy

Після синхронізації Etsy-магазину з Особистим кабінетом Укрпошти дані про нові замовлення автоматично імпортуватимуться до системи. Продавцю не потрібно буде повторно вводити адресу одержувача, контактну інформацію та дані про вміст відправлення.

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Українські продавці зможуть:

автоматично імпортувати замовлення з Etsy;

оформлювати міжнародні відправлення без повторного введення даних;

автоматично передавати трек-номер після створення відправлення;

друкувати ярлики з Особистого кабінету;

оплачувати доставку онлайн;

користуватися накопичувальними знижками на міжнародні відправлення;

безкоштовно повертати відправлення, якщо їх не вдалося вручити.

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Щоб скористатися сервісом, потрібно синхронізувати Etsy-магазин з Особистим кабінетом Укрпошти. Після цього нові замовлення імпортуватимуться автоматично.

Продавцю залишиться оформити та оплатити відправлення онлайн, роздрукувати ярлик або назвати трек-номер у відділенні та передати посилку Укрпошті.

Компанія зазначає, що доставлятиме такі відправлення до будь-якої з 230 країн та територій світу.

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