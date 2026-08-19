«Укрпошта» спростила міжнародні відправлення через інтеграцію з Etsy
Як працюватиме інтеграція Укрпошти з Etsy
- автоматично імпортувати замовлення з Etsy;
- оформлювати міжнародні відправлення без повторного введення даних;
- автоматично передавати трек-номер після створення відправлення;
- друкувати ярлики з Особистого кабінету;
- оплачувати доставку онлайн;
- користуватися накопичувальними знижками на міжнародні відправлення;
- безкоштовно повертати відправлення, якщо їх не вдалося вручити.
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