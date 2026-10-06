Фальшиві вакансії: як перевірити агенцію з працевлаштування в Польщі

Одне з основних правил безпечного працевлаштування за кордоном — перевіряти не лише вакансію, а й того, хто її пропонує.

У 2025 році в Польщі було ідентифіковано 194 жертви торгівлі людьми, а прокуратура відкрила 78 проваджень. Проблема трудової експлуатації залишається одним із ключових викликів для Польщі. Це визнає навіть польський уряд. Зі зростанням кількості мігрантів у Польщі збільшується попит на працю, зокрема в сільському господарстві, будівництві та сезонних роботах. Як результат, це створює додаткові ризики трудової експлуатації.

Про це повідомляють у міжнародній компанії з працевлаштування Gremi Personal

Трудова експлуатація залишається проблемою у ЄС

Експерти зазначають, що проблема трудової експлуатації не обмежується Польщею.

За даними Євростату, оприлюдненими у 2026 році, у 2024 році в країнах ЄС було зареєстровано 9678 жертв торгівлі людьми. Серед тих, щодо кого була визначена форма експлуатації, 3391 людина, або 37%, стали жертвами торгівлі людьми з метою примусової праці. Більше того, частка таких жертв у ЄС останніми роками зростає. Якщо у 2008−2018 роках вона становила 14−21%, то з 2019 року вона вже стабільно вища — 28−41%.

При цьому офіційна статистика відображає лише виявлену частину явища.

Як можуть вербувати працівників

Фахівці наголошують, що вербування потенційних жертв дедалі частіше відбувається через інтернет, соціальні мережі та месенджери. Людині пропонують роботу з привабливою оплатою, допомогу з переїздом і житлом, однак після приїзду умови можуть кардинально змінитися.

Серед інструментів контролю — вилучення документів, погрози, невиплата зарплати, обмеження свободи пересування та нав’язування боргів.

Польська поліція серед тривожних сигналів також називає:

вакансії з невідомих або неперевірених джерел;

надто високу зарплату за мінімальних вимог до працівника;

поспіх із виїздом;

відсутність чіткої інформації про роботодавця;

проблеми з укладенням договору;

вимогу сплатити гроші за послуги з працевлаштування ще до початку роботи.

Особливо небезпечними є ситуації, коли після приїзду у працівника забирають паспорт або інші документи, не виплачують зарплату, змушують працювати під погрозами, обмежують свободу пересування чи створюють штучний борг. Такі обставини можуть свідчити не лише про порушення трудового законодавства, а й про трудову експлуатацію або торгівлю людьми.

Як перевірити агенцію з працевлаштування

Одне з основних правил безпечного працевлаштування за кордоном — перевіряти не лише вакансію, а й того, хто її пропонує.

У Польщі легальність діяльності агенції праці можна перевірити в офіційному реєстрі Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia (KRAZ), доступному через систему STOR. За назвою компанії, номером реєстрації або NIP (податковим ідентифікаційним номером у Польщі) можна перевірити, чи має вона відповідний запис у реєстрі та якими послугами займається.

Не менш важливо до виїзду з’ясувати, хто є фактичним роботодавцем, отримати письмовий договір із чітко визначеними умовами роботи та оплати, дізнатися про графік роботи, місце проживання, його вартість та можливі відрахування із зарплати.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що запитання, які допоможуть ще до працевлаштування зрозуміти, як насправді організована робота в компанії. Перше, про що варто запитати, — за якими критеріями роботодавець визначає успішність роботи на посаді. Ще одне важливе питання — як організована взаємодія між працівниками та різними підрозділами. Варто також поцікавитися, як компанія діє в періоди підвищеного навантаження.