4 питання, які варто поставити на співбесіді, щоб не помилитися з роботою

Під час співбесіди роботодавець намагається зрозуміти, чи підходить йому кандидат. Але співбесіда — це можливість не лише отримати роботу, а й перевірити самого роботодавця. Державна служба зайнятості радить поставити кілька запитань, які допоможуть ще до працевлаштування зрозуміти, як насправді організована робота в компанії.

Йдеться не тільки про зарплату, графік чи посадові обов’язки.

Як у компанії оцінюють роботу працівників

Перше, про що варто запитати, — за якими критеріями роботодавець визначає успішність роботи на посаді.

Від цього можуть залежати премії, можливість підвищення, вимоги щодо присутності на робочому місці та взаємини всередині команди. Тому важливо розуміти, чи має компанія конкретні показники ефективності, як оцінює продуктивність працівників і чи використовує систему мотивації.

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За словами експертів, якщо компанія взагалі не оцінює продуктивність працівників, це може бути поганим сигналом.

Також роботодавець може використовувати інструменти оцінювання, про які кандидат раніше не чув. Наприклад, метод 360 градусів. У такому разі цілком нормально попросити пояснити, як він працює. Це система анонімного зворотного зв’язку від керівника, колег і підлеглих із використанням самооцінки.

Як взаємодіють відділи

Ще одне важливе питання — як організована взаємодія між працівниками та різними підрозділами. Кадри, бухгалтерія, продажі, матеріально-технічне забезпечення чи клінінг мають працювати як пов’язана система. Якщо комунікація між ними не налагоджена, це може суттєво ускладнювати щоденну роботу.

Як компанія працює під час навантаження

Варто також поцікавитися, як компанія діє в періоди підвищеного навантаження. Навіть якщо такі ситуації виникають рідко, у роботодавця мають бути правила або інструкції на випадок перевантаження чи надзвичайної події. Інакше в критичний момент можуть виникнути паніка, нерозуміння подальших дій та конфлікти.

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Як адаптують новачків

Четверте питання стосується адаптації нового працівника. Навіть досвідчений спеціаліст не може з першого дня знати всі нюанси роботи в новій компанії. Тому важливо запитати, чи є план адаптації, конкретні завдання та цілі на перший період, вступний інструктаж і знайомство з колективом та робочими процесами.

Позитивною практикою також є закріплення за новим працівником більш досвідченого колеги на перший час.