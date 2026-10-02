Ринок праці оживає: скільки готовы платити у найпопулярніших вакансіях

Український ринок праці у 2026 році поступово відновлюється: після спаду наприкінці минулого року кількість вакансій знову зростає. Водночас за найбільш популярними напрямами роботодавці поступово підвищують зарплати.
Про це свідчать дані дослідження кадрового порталу Robota.ua.
Які вакансії найпопулярніші
На початку 2026 року роботодавці розмістили 101,2 тис. вакансій. У наступні місяці їх кількість збільшувалася:
лютий — 105,8 тис.;
березень — 110,5 тис.;
квітень — 113,2 тис.;
травень — 113,3 тис.
Загалом дослідження охопило понад 337 тис. вакансій та 656 тис. шукачів роботи приблизно у 1,9 тис. населених пунктів України.
Найбільше резюме припадало на Київську область — 32,8%. Далі:
Дніпропетровська область — 8,8%;
Львівська — 8,2%;
Одеська — 6,5%;
Харківська — 6,3%;
Полтавська — 4,2%.
Раніше ми повідомляли, що майже 7 млн українців перебувають поза ринком праці, тоді як три з чотирьох українських компаній повідомляють про дефіцит працівників.
Також ми писали, що восени 2026 року український ринок праці залишається дефіцитним, і найближчим часом ситуація навряд чи кардинально зміниться. На нестачу працівників впливають мобілізація, міграція та структурні проблеми ринку. Найбільше кадрів бракує у виробництві, аграрній сфері, будівництві, фармації та логістиці.
Також, за словами експертки, український ринок праці давно не відповідає потребам економіки, яка змінюється під впливом війни.