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Ринок праці оживає: скільки готовы платити у найпопулярніших вакансіях

Особисті фінанси
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Український ринок праці у 2026 році поступово відновлюється: після спаду наприкінці минулого року кількість вакансій знову зростає. Водночас за найбільш популярними напрямами роботодавці поступово підвищують зарплати.
Про це свідчать дані дослідження кадрового порталу Robota.ua.

Які вакансії найпопулярніші

На початку 2026 року роботодавці розмістили 101,2 тис. вакансій. У наступні місяці їх кількість збільшувалася:
  • лютий — 105,8 тис.;
  • березень — 110,5 тис.;
  • квітень — 113,2 тис.;
  • травень — 113,3 тис.
Загалом дослідження охопило понад 337 тис. вакансій та 656 тис. шукачів роботи приблизно у 1,9 тис. населених пунктів України.
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У другому кварталі найбільше вакансій припадало на такі професії:
  • продавці-консультанти — 8%;
  • водії — 4%;
  • бухгалтери — 4%;
  • кухарі та шеф-кухарі — 3%;
  • середній та молодший медперсонал — 3%.
Ринок праці оживає: скільки готовы платити у найпопулярніших вакансіях
Зарплати за цими напрямами у другому кварталі залишалися стабільними або зростали порівняно з першим кварталом:
  • продавці-консультанти — 18 000 грн;
  • водії — 22 300 грн;
  • бухгалтери — 22 000 грн;
  • кухарі — 12 200 грн;
  • середній та молодший медперсонал — 13 000 грн.
Ринок праці оживає: скільки готовы платити у найпопулярніших вакансіях

Скільки людей шукають роботу

У другому кварталі на порталі також побільшало резюме. Їхня кількість зросла з 308,3 тис. на початку року до 342,7 тис.
За віком шукачі роботи розподілилися так:
  • 32% — 18−25 років;
  • 32% — 26−40 років;
  • 36% — від 41 року.
Жінки становили 60% усіх шукачів, чоловіки — 40%.
Найбільше резюме припадало на Київську область — 32,8%. Далі:
  • Дніпропетровська область — 8,8%;
  • Львівська — 8,2%;
  • Одеська — 6,5%;
  • Харківська — 6,3%;
  • Полтавська — 4,2%.
Ринок праці оживає: скільки готовы платити у найпопулярніших вакансіях
Раніше ми повідомляли, що майже 7 млн українців перебувають поза ринком праці, тоді як три з чотирьох українських компаній повідомляють про дефіцит працівників.
Також ми писали, що восени 2026 року український ринок праці залишається дефіцитним, і найближчим часом ситуація навряд чи кардинально зміниться. На нестачу працівників впливають мобілізація, міграція та структурні проблеми ринку. Найбільше кадрів бракує у виробництві, аграрній сфері, будівництві, фармації та логістиці.
Також, за словами експертки, український ринок праці давно не відповідає потребам економіки, яка змінюється під впливом війни.
За матеріалами:
Novyny.live
РоботаРинок праціВакансіїСередня зарплата
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