У Раді пропонують підвищити мінімальну зарплату до 12 тис. грн

Законодавчо встановлений прожитковий мінімум уже зараз у 2,7-3,6 раза нижчий за фактичний.

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує підвищити мінімальну заробітну плату до 12 тис. грн із 1 січня 2027 року. Також комітет пропонує майже втричі збільшити прожитковий мінімум порівняно з показниками, закладеними в проєкті державного бюджету на 2027 рік.

Такі рекомендації комітет надав за результатами розгляду законопроєкту про державний бюджет на 2027 рік № 16000, передає «Інтерфакс-Україна».

Прожитковий мінімум

У комітеті зазначили, що законодавчо встановлений прожитковий мінімум уже зараз у 2,7−3,6 раза нижчий за фактичний.

«Зазначене свідчить про його цілковиту неспроможність забезпечити нормальне функціонування організму людини, збереження її здоров’я, задовольнити основні соціальні і культурні потреби особистості, а відтак — забезпечити реалізацію державної конституційної гарантії громадян на достатній життєвий рівень», — ідеться у висновках комітету.

На думку комітету, в умовах воєнного стану така ситуація поглиблює соціальну нерівність, сприяє поширенню крайніх форм бідності та посилює міграційні настрої серед населення.

У зв’язку з цим, комітет пропонує становити з 1 січня 2027 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 8 781 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років — 7 735 грн;

дітей віком від 6 до 18 років — 9 874 грн;

працездатних осіб — 9 241 грн;

осіб, які втратили працездатність, — 7 344 грн.

В проєкті держбюджету-2027 пропонується дещо нижчі показники, зокрема: прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 3 559 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років — 3 124 грн;

дітей віком від 6 до 18 років — 3 895 грн;

працездатних осіб — 3691 грн;

осіб, які втратили працездатність, — 2 878 грн.

Мінімальна зарплата

Крім того, комітет рекомендує установити з 1 січня 2027 року мінімальну заробітну плату у місячному розмірі — 12 тис. грн, замість пропонованої 9 546 грн в проєкті держбюджету-2027.

Серед іншого, пропонується встановити, що у 2027 році забороняється збільшення розміру заробітної плати (грошового забезпечення) для всіх категорій працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери і державних органів.

Що передбачає проєкт держбюджету-2027

15 вересня уряд схвалив проєкт закону «Про державний бюджет України на 2027 рік». Документ передбачає доходи в обсязі 5,65 трлн грн, що на 452,1 млрд грн, або 8,7%, більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.

На сектор безпеки і оборони запропоновано спрямувати майже 4,89 трлн грн (43,8% ВВП), що на 517,9 млрд грн більше порівняно з планом 2026 року.

Інші парламентські комітети також пропонують змінити видатки бюджету на 2027 рік:

Комітет з питань освіти, науки та інновацій — збільшити фінансування Міністерства освіти і науки на 22,5 млрд грн;

Комітет з питань правової політики — збільшити видатки на органи державної та судової влади на 19,3 млрд грн;

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки — збільшити видатки на сектор безпеки й оборони майже на 3,6 трлн грн.