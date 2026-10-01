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ЄС та Україна визначили формат фінансування потреб на 2026−2027 роки — Зеленський

Казна та Політика
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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив про прогрес у переговорах з Європейською комісією для покриття фінансових потреб у 2026 та 2027 роках.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
«Є хороші результати нашого діалогу з Єврокомісією для покриття фінансових та оборонних потреб України в 2026 та 2027 роках. Визначили формат, строки та необхідні кроки для того, щоб забезпечити повний обсяг», — написав Зеленський.
За його словами, надалі в щомісячному режимі відбуватиметься координація цієї роботи, узгоджуватимуться дії.
«Координація має бути постійною. Готуємо й додаткові рішення на посилення України, нашого захисту, нашого суспільства», — наголосив президент.

Що домовилися зробити для фінансування України

Як повідомила Європейська правда з посиланням на Європейську комісію, сторони визначили засоби для покриття бюджетних та оборонних потреб України у 2026 році, а також кроки, необхідні для своєчасного надання відповідного фінансування.
«Сьогодні завдяки скоординованим спільним зусиллям ми визначили засоби для покриття бюджетних та оборонних потреб України на 2026 рік. Ми також повторно підтвердили кроки, необхідні для забезпечення їх своєчасного надання», — йдеться у документі.
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Також ЄС та Україна домовилися оперативно рухатися вперед із виділенням 45 млрд євро в межах Ukraine Support Loan на 2027 рік — за умови виконання встановлених умов.
«Ми також розпочнемо роботу над визначенням додаткових бюджетних та оборонних потреб», — наголошується в заяві.
«Усі сторони погодилися, що інші партнери також мають виконати свої фінансові зобов’язання та посилити свої зусилля з огляду на значні виклики, з якими стикається Україна», — підкреслили в документі.
За матеріалами:
Finance.ua
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