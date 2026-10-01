Скільки коштів передбачає механізм підтримки Ukraine Support Loan

Україна поки що не виконала всі вимоги, необхідні для отримання другого траншу макрофінансової допомоги у 2026 році. З 12 передбачених умов виконано лише шість, решта перебувають на різних стадіях реалізації.

Про це розповіла експертка проєктів DiXi Group Альона Корогод під час онлайн-заходу RRR4U «Реформи заради членства в ЄС: між планами, зобов’язаннями та реальними змінами».

Скільки коштів передбачає механізм підтримки України

Механізм Ukraine Support Element передбачає 90 млрд євро підтримки України на 2026−2027 роки. Із цієї суми близько 30 млрд євро спрямують на бюджетну підтримку та забезпечення макрофінансової стабільності, а ще 60 млрд євро на оборонні потреби.

У 2026 році на макрофінансову підтримку передбачено близько 8,35 млрд євро. Цю суму планують надати трьома траншами:

перший транш обсягом 3,2 млрд євро Україна отримала 25 червня 2026 року;

другий транш становить близько 3,8 млрд євро. Його планували надати у вересні 2026 року;

третій транш обсягом орієнтовно 1,45 млрд євро Україна очікує отримати до кінця 2026 року.

Які умови для другого траншу залишаються невиконаними

Для отримання другого траншу Україна виконала лише 6 із 12 передбачених умов. Вони стосуються управління публічними фінансами, бюджетного планування, оглядів витрат, цифровізації митниці, корпоративного оподаткування та управління публічними інвестиціями. Решта шість умов поки що не виконані, хоча перебувають на різних етапах реалізації.

Зокрема, закон про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, перебуває на завершальному етапі — очікує на підпис президента.

Верховна Рада також має ухвалити закон про скасування податкових пільг для імпортних посилок, зберігши винятки для продовольчої безпеки та оборони.

Крім того, закон про оцінку майна необхідно ухвалити в другому читанні та передати на підпис президенту.

Державна податкова служба має виконати ще два завдання. Перше — затвердити дорожню карту з удосконалення управління дотриманням вимог щодо податку на додану вартість (ПДВ) та план її впровадження. Друге — затвердити план покращення дотримання податкового законодавства.

Ще одна умова стосується Верховної Ради: парламент має призначити решту експертів до комісії з відбору членів Рахункової палати.

За словами Корогод, головне завдання зараз — завершити виконання всіх шести умов, щоб забезпечити своєчасне надходження другого траншу. Частина рішень потребує голосування парламенту, частина належить до компетенції ДПС, а один законопроєкт перебуває на завершальному етапі підписання президентом.

Україна вже виконала дві умови для третього траншу

У вересні Україна виконала дві умови, необхідні для отримання третього траншу макрофінансової допомоги. Зокрема, до парламенту подали законопроєкт про реформування пільгового податкового режиму.

Також уряд подав проєкт державного бюджету на 2027 рік із поясненням, як результати оглядів витрат враховано під час визначення видаткових призначень.

Водночас першочерговим завданням залишається виконання всіх шести невиконаних умов для отримання другого траншу. Як пояснила Корогод, цей механізм передбачає надання коштів лише після виконання всіх установлених вимог. Часткові платежі, як у межах програми Ukraine Facility, тут не передбачені.

За оцінкою Корогод, Україна виконує умови макрофінансової допомоги успішніше, ніж зобов’язання в межах програм МВФ, Світового банку та Ukraine Facility. Водночас протягом останнього місяця прогрес у виконанні зобов’язань за різними програмами прискорився.