Україна та Узбекистан скасували дозволи на вантажні перевезення

У 2025 році товарообіг між Україною та Узбекистаном становив близько $315 млн

Україна та Узбекистан спростили правила автомобільних вантажних перевезень між країнами. 30 вересня міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник і міністр транспорту Узбекистану Ільхом Махкамов підписали протокол про лібералізацію перевезень.

Про це повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Відтепер двосторонні й транзитні вантажні перевезення між країнами здійснюватимуться без дозволів. Це скасовує квоти та додаткові адміністративні процедури для перевізників і спрощує вантажне сполучення між Україною та Узбекистаном.

Що зміниться для перевізників

За словами Калашника, перехід до бездозвільної системи усуває адміністративні бар’єри для бізнесу, полегшує роботу перевізників і створює сприятливіші умови для розвитку торгівлі.

«Сьогодні ми робимо важливий практичний крок для українських перевізників — переходимо до бездозвільної системи двосторонніх і транзитних вантажних перевезень. Це прибирає адміністративний бар’єр для бізнесу, спрощує роботу перевізників та створює кращі умови для розвитку торгівлі між нашими країнами. Для України особливо важливо розширювати географію лібералізованих автомобільних перевезень та формувати стабільні логістичні зв’язки з партнерами», — зазначив міністр.

Як змінився товарообіг між Україною та Узбекистаном

У 2025 році товарообіг між Україною та Узбекистаном становив близько $315 млн. Це на 14% більше, ніж роком раніше.

Лібералізація автомобільних перевезень має створити додаткові можливості для подальшого розвитку торгівлі між країнами.