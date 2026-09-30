Елітні авто принесли місцевим бюджетам майже 240 млн грн податків с начала года

Ставка транспортного податку є фіксованою та становить 25 тис. грн на рік

У січні-серпні 2026 року платники перерахували до місцевих бюджетів 237,5 млн грн транспортного податку. Це на 58,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли надходження становили 149,6 млн грн.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Найбільші суми транспортного податку надійшли до бюджетів:

Києва — 68,1 млн грн;

Дніпропетровської області — 21,3 млн грн;

Одеської області — 17,9 млн грн;

Київської області — 17,5 млн грн.

Куди спрямовують транспортний податок

Транспортний податок є складовою податку на майно та повністю зараховується до місцевих бюджетів. Отримані кошти громади можуть спрямовувати на фінансування соціально важливих заходів і розвиток місцевої інфраструктури.

За які автомобілі сплачують транспортний податок

Транспортний податок сплачується за легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років, якщо їхня середньоринкова вартість перевищує встановлений законодавством поріг.

У 2026 році такий поріг становить понад 3,2 млн грн. Перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2026 році, оприлюднено на офіційному сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Ставка транспортного податку є фіксованою та становить 25 тис. грн на рік за кожен автомобіль, який є об’єктом оподаткування.

Платником транспортного податку є власник автомобіля, на якого транспортний засіб зареєстрований.