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Елітні авто принесли місцевим бюджетам майже 240 млн грн податків с начала года

Казна та Політика
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Ставка транспортного податку є фіксованою та становить 25 тис. грн на рік
Ставка транспортного податку є фіксованою та становить 25 тис. грн на рік
У січні-серпні 2026 року платники перерахували до місцевих бюджетів 237,5 млн грн транспортного податку. Це на 58,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли надходження становили 149,6 млн грн.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
Найбільші суми транспортного податку надійшли до бюджетів:
  • Києва — 68,1 млн грн;
  • Дніпропетровської області — 21,3 млн грн;
  • Одеської області — 17,9 млн грн;
  • Київської області — 17,5 млн грн.

Куди спрямовують транспортний податок

Транспортний податок є складовою податку на майно та повністю зараховується до місцевих бюджетів. Отримані кошти громади можуть спрямовувати на фінансування соціально важливих заходів і розвиток місцевої інфраструктури.

За які автомобілі сплачують транспортний податок

Транспортний податок сплачується за легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років, якщо їхня середньоринкова вартість перевищує встановлений законодавством поріг.
У 2026 році такий поріг становить понад 3,2 млн грн. Перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2026 році, оприлюднено на офіційному сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.
Ставка транспортного податку є фіксованою та становить 25 тис. грн на рік за кожен автомобіль, який є об’єктом оподаткування.
Платником транспортного податку є власник автомобіля, на якого транспортний засіб зареєстрований.
Фактичний користувач автомобіля, зокрема орендар або особа, яка користується транспортним засобом за довіреністю, платником цього податку не є.
За матеріалами:
Finance.ua
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