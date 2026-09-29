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Промисловість зупинилася. Кривий Ріг переходить у «режим виживання»

Казна та Політика
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Через скорочення податкових надходжень місто у 2026 році зупинить реалізацію низки важливих проєктів
Через скорочення податкових надходжень місто у 2026 році зупинить реалізацію низки важливих проєктів
Кривий Ріг проведе секвестр міського бюджету та призупинить частину проєктів розвитку через падіння податкових надходжень від промислових підприємств.
Про це заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
За його словами, наразі не працюють «АрселорМіттал Кривий Ріг», Інгулецький і Південний гірничо-збагачувальні комбінати та Криворізький залізорудний комбінат. Інші великі підприємства міста завантажені максимум на чверть довоєнного рівня.

Через зупинку підприємств місто втрачає податкові надходження

Причинами зупинки підприємств Вілкул назвав російські атаки та проблеми з вивезенням продукції через порти. Разом із промисловими гігантами простоюють і численні підрядники.
Через скорочення податкових надходжень місто у 2026 році зупинить реалізацію низки важливих проєктів. Водночас влада обіцяє зберегти роботу критичної інфраструктури.
«Але не йдеться про розвиток. Йдеться про виживання. Зараз треба вижити», — заявив він.
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Прогноз щодо бюджету Кривого Рогу на 2027 рік Вілкул назвав «дуже поганим». Пріоритетом залишаться школи, дитсадки, лікарні, водо- і теплопостачання.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що уряд ухвалив рішення про першочергове фінансування державних видатків на тлі складної ситуації з державними фінансами та затримки частини запланованої міжнародної допомоги. Насамперед кошти спрямовуватимуть на оборону, соціальні виплати та зарплати працівникам бюджетної сфери.
«Ситуація з державними фінансами залишається складною. Частина запланованого міжнародного фінансування поки не надійшла. Зокрема, через те, що Україна не встигла виконати частину взятих на себе зобов’язань перед міжнародними партнерами. В таких умовах ми продовжуємо приймати жорсткі антикризові заходи, щоб забезпечити найважливіше — потреби оборони та наших людей. Уряд ухвалив рішення, яке визначає пріоритетність державних видатків», — повідомляв прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
За матеріалами:
Економічна Правда
Кривий Ріг
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