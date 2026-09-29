«Національний кешбек» можуть змінити: що пропонує уряд

Програму «Національний кешбек» можуть продовжити у 2027 році, але в разі позитивного рішення її формат суттєво змінять. Зокрема, виплати можуть спрямувати на окремі категорії товарів, де українські виробники стикаються з конкуренцією з боку імпорту.
Про це розповів міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко в інтерв’ю Forbes Ukraine.
Як можуть змінити «Національний кешбек»
«„Національний кешбек“ може бути одним із інструментів підтримки локального виробника. Ми ще дискутуємо щодо фінальної конфігурації програми, але розглядаємо можливість її зміни», — сказав він.
Якщо програму вирішать продовжити, її можуть зробити більш адресною. Кошти планують спрямовувати на категорії товарів, де українські виробники стикаються з активним імпортом.
Серед можливих напрямів Кравченко назвав текстиль, сири тощо.
«Бюджет може бути потенційно скорочено в 2,5 раза з економією до 4 млрд грн на рік», — зазначив міністр.
«Зимова підтримка»
Окремо Кравченко прокоментував програму «Зимова підтримка». За його словами, будь-які прямі виплати з державного бюджету, який зокрема наповнюється коштом міжнародних партнерів, мають бути максимально ефективними та адресними.
«Для нас принципово, щоб „Зимова підтримка“ працювала на українську економіку: кошти мають іти на українські товари та послуги, а не просто на споживання загалом, яке може підживлювати інфляцію чи імпорт», — сказав Кравченко.
Водночас він зазначив, що економічне зростання під час війни неможливе без соціальної стійкості, і це також економічний чинник, який впливає на те, чи залишаються люди в країні й на легальному ринку праці.
Нагадаємо, раніше голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що програма «Національний кешбек» є неефективною, тому кошти, які витрачає на неї держава, краще спрямувати на підтримку бізнесу. Він пропонує перерозподілити кошти на доступні кредити для підприємців за програмою «5−7−9%», а також на розширення страхування воєнних ризиків. Як повідомляв Finance.ua, в уряді планують продовжити державну програму «Національний кешбек» з огляду на її економічний ефект і зростання попиту на українську продукцію. Наразі відомо, що програма буде діяти до 30 квітня 2028 року.