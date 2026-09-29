0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Національний кешбек» можуть змінити: що пропонує уряд

Казна та Політика
149
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Кошти планують спрямовувати на категорії товарів, де українські виробники стикаються з активним імпортом
Кошти планують спрямовувати на категорії товарів, де українські виробники стикаються з активним імпортом
Програму «Національний кешбек» можуть продовжити у 2027 році, але в разі позитивного рішення її формат суттєво змінять. Зокрема, виплати можуть спрямувати на окремі категорії товарів, де українські виробники стикаються з конкуренцією з боку імпорту.
Про це розповів міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко в інтерв’ю Forbes Ukraine.

Як можуть змінити «Національний кешбек»

«„Національний кешбек“ може бути одним із інструментів підтримки локального виробника. Ми ще дискутуємо щодо фінальної конфігурації програми, але розглядаємо можливість її зміни», — сказав він.
Якщо програму вирішать продовжити, її можуть зробити більш адресною. Кошти планують спрямовувати на категорії товарів, де українські виробники стикаються з активним імпортом.
Читайте також
Серед можливих напрямів Кравченко назвав текстиль, сири тощо.
«Бюджет може бути потенційно скорочено в 2,5 раза з економією до 4 млрд грн на рік», — зазначив міністр.
Місце для вашої реклами

«Зимова підтримка»

Окремо Кравченко прокоментував програму «Зимова підтримка». За його словами, будь-які прямі виплати з державного бюджету, який зокрема наповнюється коштом міжнародних партнерів, мають бути максимально ефективними та адресними.
«Для нас принципово, щоб „Зимова підтримка“ працювала на українську економіку: кошти мають іти на українські товари та послуги, а не просто на споживання загалом, яке може підживлювати інфляцію чи імпорт», — сказав Кравченко.
Водночас він зазначив, що економічне зростання під час війни неможливе без соціальної стійкості, і це також економічний чинник, який впливає на те, чи залишаються люди в країні й на легальному ринку праці.
Читайте також
Нагадаємо, раніше голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що програма «Національний кешбек» є неефективною, тому кошти, які витрачає на неї держава, краще спрямувати на підтримку бізнесу. Він пропонує перерозподілити кошти на доступні кредити для підприємців за програмою «5−7−9%», а також на розширення страхування воєнних ризиків.
Як повідомляв Finance.ua, в уряді планують продовжити державну програму «Національний кешбек» з огляду на її економічний ефект і зростання попиту на українську продукцію. Наразі відомо, що програма буде діяти до 30 квітня 2028 року.
За матеріалами:
Forbes.ua
Виплати
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems