«Національний кешбек» можуть змінити: що пропонує уряд

Кошти планують спрямовувати на категорії товарів, де українські виробники стикаються з активним імпортом

Програму «Національний кешбек» можуть продовжити у 2027 році, але в разі позитивного рішення її формат суттєво змінять. Зокрема, виплати можуть спрямувати на окремі категорії товарів, де українські виробники стикаються з конкуренцією з боку імпорту.

Про це розповів міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко в інтерв’ю Forbes Ukraine

Як можуть змінити «Національний кешбек»

«„Національний кешбек“ може бути одним із інструментів підтримки локального виробника. Ми ще дискутуємо щодо фінальної конфігурації програми, але розглядаємо можливість її зміни», — сказав він.

Якщо програму вирішать продовжити, її можуть зробити більш адресною. Кошти планують спрямовувати на категорії товарів, де українські виробники стикаються з активним імпортом.

Серед можливих напрямів Кравченко назвав текстиль, сири тощо.

«Бюджет може бути потенційно скорочено в 2,5 раза з економією до 4 млрд грн на рік», — зазначив міністр.

«Зимова підтримка»

Окремо Кравченко прокоментував програму «Зимова підтримка». За його словами, будь-які прямі виплати з державного бюджету, який зокрема наповнюється коштом міжнародних партнерів, мають бути максимально ефективними та адресними.

«Для нас принципово, щоб „Зимова підтримка“ працювала на українську економіку: кошти мають іти на українські товари та послуги, а не просто на споживання загалом, яке може підживлювати інфляцію чи імпорт», — сказав Кравченко.

Водночас він зазначив, що економічне зростання під час війни неможливе без соціальної стійкості, і це також економічний чинник, який впливає на те, чи залишаються люди в країні й на легальному ринку праці.

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Нагадаємо, раніше голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв , що програма «Національний кешбек» є неефективною, тому кошти, які витрачає на неї держава, краще спрямувати на підтримку бізнесу. Він пропонує перерозподілити кошти на доступні кредити для підприємців за програмою «5−7−9%», а також на розширення страхування воєнних ризиків.