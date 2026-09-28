Множинне громадянство: оновлені правила набуття та збереження

Станом на теперішній час до переліку входять 34 держави

З 16 січня 2026 року в Україні діють нові правила набуття та збереження громадянства. Закон № 4502-IX врегулював, зокрема, випадки множинного громадянства.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Греції у Facebook.

Що змінив закон про громадянство

16 січня 2026 року набрав чинності Закон № 4502-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України». Документ, зокрема, врегулював питання множинного громадянства.

Множинне громадянство (підданство) — це одночасна належність особи до громадянства (підданства) двох або більше держав.

Випадки визнання множинного громадянства визначені статтею 5−1 цього закону.

Хто може набути громадянство України за спрощеним порядком

Спрощений порядок набуття громадянства України та поновлення у громадянстві передбачений для іноземців, які є громадянами або підданими держав, громадяни яких можуть набувати громадянство України у спрощеному порядку.

Під час набуття громадянства такі особи подають декларацію про визнання себе громадянином України з дотриманням умов, визначених статтею 9 закону.

До прийняття до громадянства України також необхідно скласти іспити з основ Конституції України, історії України та на визначення рівня володіння державною мовою.

Перелік держав, громадяни або піддані яких набувають громадянство України у спрощеному порядку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2025 року № 1412. Документ діє в редакції постанов КМУ від 8 травня 2026 року № 589 та від 24 червня 2026 року № 826.

Які держави входять до переліку

Станом на теперішній час до переліку входять 34 держави, а саме:

Республіка Австрія, Королівство Бельгія, Республіка Болгарія, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії, Грецька Республіка, Королівство Данія, Естонська Республіка, Ірландія, Республіка Ісландія, Королівство Іспанія, Італійська Республіка, Канада, Республіка Кіпр, Латвійська Республіка, Литовська Республіка, Велике Герцогство Люксембург, Республіка Мальта, Республіка Молдова, Королівство Нідерланди, Федеративна Республіка Німеччина, Королівство Норвегія, Республіка Польща, Португальська Республіка, Румунія, Словацька Республіка, Республіка Словенія, Сполучені Штати Америки, Угорщина, Фінляндська Республіка, Французька Республіка, Республіка Хорватія, Чеська Республіка, Швейцарська Конфедерація, Королівство Швеція.

Отже, якщо іноземець вищевказаної країни набуває громадянства України, то він може не виходити із громадянства своєї громадянської належності. Так само, якщо громадянин України буде набувати громадянства іноземної держави, то він може не виходити із громадянства України.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в липні 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство, який дозволить мільйонам українців за кордоном офіційно зберігати зв’язок із батьківщиною. «Завдяки множинному громадянству зможемо створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу — мільйонів українців на всіх континентах», — заявляв тоді президент.