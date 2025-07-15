Зеленський підписав закон про множинне громадянство — Finance.ua

Зеленський підписав закон про множинне громадянство Сьогодні 16:36

Зеленський підписав закон про множинне громадянство

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство, який дозволить мільйонам українців за кордоном офіційно зберігати зв’язок із батьківщиною. Документ був ухвалений Верховною Радою у середині червня та сьогодні отримав підпис глави держави.

Про це йдеться у повідомленні президента.

«Завдяки множинному громадянству зможемо створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу — мільйонів українців на всіх континентах», — заявив президент.

За словами Зеленського, новий закон дозволить не лише повернути юридичний зв’язок з українцями за кордоном, а й відкрити шлях для тих представників інших народів, які пов’язали своє життя з Україною.

Що зміниться

Закон передбачає, що українці можуть мати громадянство інших держав, окрім випадків, передбачених у спеціальних винятках. Найбільше ця норма орієнтована на українську діаспору в країнах ЄС, США, Канаді, Австралії та інших демократичних країнах.

Президент доручив уряду невідкладно розробити підзаконні акти для реалізації нових норм, а також визначити перші держави, з якими Україна укладатиме відповідні угоди.

Також президент підписав:

Угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України;

Рішення про зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни, що, за словами Зеленського, дозволить досягти паритету в засобах оборони.

Довідка Finance.ua:

у листопаді 2024 року президент України Володимир Зеленський, представляючи у Верховній Раді План внутрішньої стійкості, заявив, що Україна потребує інституту множинного громадянства;

7 серпня 2024 року президент подав до Верховної Ради проєкт Закону № 11 469 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України, яким пропонується введення інституту множинного громадянства в Україні;

у січні 2024 року Зеленський зареєстрував законопроєкт № 10 425, який передбачає введення інституту множинного громадянства. Законопроєкт дозволить мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам, окрім громадян рф, а також іноземним добровольцям;

18 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 11469, який запроваджує інститут множинного громадянства.

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