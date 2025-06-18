Рада ухвалила закон про множинне громадянство — Finance.ua

Рада ухвалила закон про множинне громадянство Сьогодні 12:04

Фото: Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка

Верховна Рада у середу, 18 червня, ухвалила законопроєкт № 11469, який запроваджує інститут множинного громадянства. За відповідне рішення проголосували 243 народні депутати. Ініціатором законопроєкту виступив президент Володимир Зеленський.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Документ передбачає надання громадянам України можливості мати кілька паспортів різних країн і окреслює умови множинного громадянства.

Передбачається, що іноземне громадянство можна буде набувати зі збереженням українського. А право на український паспорт, відповідно до законопроєкту, отримають іноземні громадяни.

У яких випадках дозволене множинне громадянство

Новий закон визначає кілька ситуацій, коли український громадянин зможе легально мати громадянство іншої країни:

Якщо дитина за народженням отримує громадянство України та іншої держави. Якщо українська дитина, яку всиновили іноземці, автоматично отримує їхнє громадянство. Якщо громадянин України автоматично набуває інше громадянство через шлюб з іноземцем. Якщо українець, досягнувши повноліття, автоматично отримує інше громадянство згідно із законодавством іншої держави, але не має відповідного документа, що це підтверджує. Якщо іноземець отримує українське громадянство у спрощеному порядку за умови, що його країна включена до відповідного переліку. Якщо українець отримує громадянство іншої держави з переліку тих, чиї громадяни можуть отримувати українське громадянство у спрощеному порядку.

Народна депутатка Ірина Геращенко додала , що до другого читання робоча група «значно удосконалила» ініціативу Зеленського, вписавши в законопроєкт пункти про обовʼязковий іспит на знання Конституції України, історії, української мови.

«Разом із тим, у законопроєкті немає прямої норми про заборону спрощеного отримання українського громадянства для громадян рф. Критерії країн, громадяни яких мають право на набуття українського громадянства, визначатиме Кабмін», — зазначила вона.

Нагадаємо, Зеленський переконаний , множинне громадянство сприятиме поверненню українців. «Думаю, він дуже важливий, щоб люди, які виїхали в час війни, або навіть до цього, повернулися», — заявляв раніше глава держави.

«Ми не хочемо нікого змушувати повертатися, але наша мета — об’єднати всіх українців вдома та за кордоном. Перш за все, ми приймаємо закон, який дозволить емігрантам мати подвійне громадянство, що зараз заборонено. Вони матимуть ті ж права, що й ті, хто залишився в Україні, зокрема право голосу», — заявляв міністр національної єдності Олексій Чернишов.

Також Міннац’єдності раніше спростувало низку міфів про законопроєкт. У відомстві наголошували, що він не скасовує вимог щодо знання української мови, історії та Конституції. Водночас множинне громадянство дозволене за чітко встановленими правилами. Для держслужбовців та суддів множинне громадянство заборонене і надалі.

Довідка Finance.ua:

у листопаді 2024 року президент України Володимир Зеленський, представляючи у Верховній Раді План внутрішньої стійкості, заявив, що Україна потребує інституту множинного громадянства;

7 серпня 2024 року президент подав до Верховної Ради проєкт Закону № 11 469 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України, яким пропонується введення інституту множинного громадянства в Україні;

у січні 2024 року Зеленський зареєстрував законопроєкт № 10 425, який передбачає введення інституту множинного громадянства. Законопроєкт дозволить мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам, окрім громадян рф, а також іноземним добровольцям.

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