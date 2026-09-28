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Година простою бізнесу через обстріли коштує економіці України близько 2 млрд грн

Казна та Політика
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Статистики щодо кількості бізнесів, які після атак повністю припинили роботу або релокувалися, наразі немає.
Статистики щодо кількості бізнесів, які після атак повністю припинили роботу або релокувалися, наразі немає.
Одна година простою українських підприємств через російські обстріли може коштувати економіці країни близько 2 млрд грн. Водночас оцінити точний вплив атак на валовий внутрішній продукт складно через перебої з постачанням та експортом, а також зупинку підприємств.
Про це міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко заявив в інтерв’ю Forbes Ukraine.

Скільки економіка втрачає через простої

«За нашими оцінками, одна година простою через обстріли може коштувати економіці близько 2 млрд грн», — зазначив Кравченко.
За його словами, окремо визначити вплив російських обстрілів на ВВП дуже складно. На економічні показники одночасно впливають перебої з постачанням, експортом і простої підприємств.
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Статистики щодо кількості бізнесів, які після атак повністю припинили роботу або релокувалися, наразі немає.
«Ситуація змінюється буквально щогодини», — сказав міністр.

Прогноз зростання ВВП України погіршився

На початку року Міністерство економіки очікувало зростання ВВП України на 2,4%. У середині 2026 року прогноз знизили до 1,6%.
«На жаль, ми бачимо, що за результатами другого півріччя ми вийдемо на зниження темпів зростання на 0,5%», — додав Кравченко.
За словами міністра, найбільші надходження протягом року забезпечив аграрний сектор, оскільки врожай був хорошим. Водночас ситуація може змінитися у разі системних атак на елеватори та інфраструктуру.
«Це демонструє, наскільки вразливою залишається економіка в умовах повномасштабної війни», — наголосив Кравченко.
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У державному бюджеті на 2027 рік закладено прогноз зростання економіки на 1,3%. Водночас, за словами Кравченка, прогноз можуть переглянути в бік зниження.
«Бачимо, що буде потенційний перегляд у бік скорочення на 0,3−0,5%. Це станом на зараз», — розповів міністр.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту України у 2026 році до 1,5%, а у 2027 році — до 2,5%. На початку червня банк оцінював зростання ВВП відповідно у 2,2% та 4%.
За матеріалами:
Forbes.ua
БюджетБізнесВВП
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