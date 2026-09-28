Година простою бізнесу через обстріли коштує економіці України близько 2 млрд грн

Одна година простою українських підприємств через російські обстріли може коштувати економіці країни близько 2 млрд грн. Водночас оцінити точний вплив атак на валовий внутрішній продукт складно через перебої з постачанням та експортом, а також зупинку підприємств.
Про це міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко заявив в інтерв’ю Forbes Ukraine.
Скільки економіка втрачає через простої
«За нашими оцінками, одна година простою через обстріли може коштувати економіці близько 2 млрд грн», — зазначив Кравченко.
За його словами, окремо визначити вплив російських обстрілів на ВВП дуже складно. На економічні показники одночасно впливають перебої з постачанням, експортом і простої підприємств.
Статистики щодо кількості бізнесів, які після атак повністю припинили роботу або релокувалися, наразі немає.
«Ситуація змінюється буквально щогодини», — сказав міністр.
Прогноз зростання ВВП України погіршився
На початку року Міністерство економіки очікувало зростання ВВП України на 2,4%. У середині 2026 року прогноз знизили до 1,6%.
«На жаль, ми бачимо, що за результатами другого півріччя ми вийдемо на зниження темпів зростання на 0,5%», — додав Кравченко.
За словами міністра, найбільші надходження протягом року забезпечив аграрний сектор, оскільки врожай був хорошим. Водночас ситуація може змінитися у разі системних атак на елеватори та інфраструктуру.
«Це демонструє, наскільки вразливою залишається економіка в умовах повномасштабної війни», — наголосив Кравченко.
У державному бюджеті на 2027 рік закладено прогноз зростання економіки на 1,3%. Водночас, за словами Кравченка, прогноз можуть переглянути в бік зниження.
«Бачимо, що буде потенційний перегляд у бік скорочення на 0,3−0,5%. Це станом на зараз», — розповів міністр.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту України у 2026 році до 1,5%, а у 2027 році — до 2,5%. На початку червня банк оцінював зростання ВВП відповідно у 2,2% та 4%.