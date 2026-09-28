Година простою бізнесу через обстріли коштує економіці України близько 2 млрд грн

Статистики щодо кількості бізнесів, які після атак повністю припинили роботу або релокувалися, наразі немає.

Одна година простою українських підприємств через російські обстріли може коштувати економіці країни близько 2 млрд грн. Водночас оцінити точний вплив атак на валовий внутрішній продукт складно через перебої з постачанням та експортом, а також зупинку підприємств.

Про це міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко заявив в інтерв’ю Forbes Ukraine

Скільки економіка втрачає через простої

«За нашими оцінками, одна година простою через обстріли може коштувати економіці близько 2 млрд грн», — зазначив Кравченко.

За його словами, окремо визначити вплив російських обстрілів на ВВП дуже складно. На економічні показники одночасно впливають перебої з постачанням, експортом і простої підприємств.

Статистики щодо кількості бізнесів, які після атак повністю припинили роботу або релокувалися, наразі немає.

«Ситуація змінюється буквально щогодини», — сказав міністр.

Прогноз зростання ВВП України погіршився

На початку року Міністерство економіки очікувало зростання ВВП України на 2,4%. У середині 2026 року прогноз знизили до 1,6%.

«На жаль, ми бачимо, що за результатами другого півріччя ми вийдемо на зниження темпів зростання на 0,5%», — додав Кравченко.

За словами міністра, найбільші надходження протягом року забезпечив аграрний сектор, оскільки врожай був хорошим. Водночас ситуація може змінитися у разі системних атак на елеватори та інфраструктуру.

«Це демонструє, наскільки вразливою залишається економіка в умовах повномасштабної війни», — наголосив Кравченко.

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У державному бюджеті на 2027 рік закладено прогноз зростання економіки на 1,3%. Водночас, за словами Кравченка, прогноз можуть переглянути в бік зниження.

«Бачимо, що буде потенційний перегляд у бік скорочення на 0,3−0,5%. Це станом на зараз», — розповів міністр.