США використають $400 млн військової допомоги для України, але без ракет для Patriot
- $200 мільйонів на зброю та боєприпаси;
- майже $100 мільйонів на техніку, запчастини й обладнання;
- ще $100 мільйонів — на перевезення військової допомоги, навчання українських військових та інші послуги.
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