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Зеленський попередив про проблеми з дронами взимку через дефіцит бюджету

Казна та Політика
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Дефіцит оборонного бюджету, який становить 27 млрд доларів, необхідно покрити для того, аби спрямувати кошти на виробництво дронів та оплату грошового забезпечення для військових.
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ.
«Що стосується 27 млрд, безумовно, там є і грошове забезпечення для наших воїнів частково, але в основному, в цілому там — це гроші на наші дрони, на ракети й забезпечення наших воїнів. Там жовтень, там листопад, там грудень. Але що важливо, десь третина цих грошей, а може навіть трішечки-трішечки більше — це січень, лютий, березень — дрони. І якщо ми їх не замовимо і не проплатимо в жовтні та в листопаді, у нас будуть серйозні виклики на січень та лютий передусім», — повідомив Зеленський.
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За його словами, він детально це питання проговорював з Європейським Союзом, зокрема, з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, а також з Міжнародним валютним фондом.
«Міжнародний валютний фонд до військового забезпечення не має відношення, до дронів, там зовсім інші питання. А Єврокомісію я дуже прошу наблизити другий транш з 90 млрд, тому що ще раз, січень і лютий повинен бути наповнений відповідними дронами і ракетами», — пояснив глава держави.
За матеріалами:
Укрінформ
ЗеленськийБюджет
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