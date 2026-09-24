НБУ готує нові роз’яснення банкам щодо походження коштів для застави

Національний банк України готує роз’яснення для банків щодо перевірки походження коштів, які використовуються для внесення застави у кримінальних провадженнях. У документі також планують роз’яснити питання обслуговування політично значущих осіб.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Банки обговорили перевірку походження коштів для застави

НБУ провів зустріч із керівниками фінансового моніторингу комерційних банків. Серед іншого, учасники обговорили внесення застав та обслуговування політично значущих осіб (РЕР).

«Нацбанк зібрав керівників фінмону комерційних банків. Обговорювали серед іншого внесення застав і обслуговування РЕР», — написала Василевська-Смаглюк.

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За її словами, регулятор перебуває в діалозі з банками щодо моніторингу походження коштів, які використовують для внесення застави у кримінальних провадженнях. Найбільше труднощів для працівників фінмоніторингу нині створює бажання заставодавців вносити заставу готівкою, оскільки в такому разі найскладніше дослідити походження коштів.

У НБУ звернули увагу на дроблення застав

Окремо учасники зустрічі обговорили так звані «каруселі» з дробленням застав до 400 тис. грн, тобто проведенням операцій нижче встановленого порога, а також внесення коштів із компаній-оболонок.

Національний банк України готує максимально детальне роз’яснення для банків. У ньому також планують відобразити проблеми дерискінгу та пояснити, зокрема, що зазначена в декларації НАЗК готівка не є підтвердженим джерелом походження коштів.

Деталі НБУ має повідомити згодом.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що у Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт № 16051, який, зокрема, передбачає зміни до правил фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) після припинення ними виконання публічних функцій. Новий документ має виправити положення закону № 15111-д про оподаткування доходів від цифрових платформ, яке стало однією з причин, через які президент не підписав документ.

Документ пропонує встановити, що посилений фінансовий моніторинг колишнього PEP має тривати щонайменше 12 місяців після залишення посади. Після цього контроль не припинятиметься автоматично. Банк має провести індивідуальну оцінку ризиків і, якщо ризики, властиві статусу PEP, зберігаються, продовжувати посилений фінансовий моніторинг.