Уряд повертає посилений фінмоніторинг колишніх PEP Сьогодні 11:02 Посилений фінансовий моніторинг колишнього PEP має тривати щонайменше 12 місяців після залишення посади

У Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт № 16051, який, зокрема, передбачає зміни до правил фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) після припинення ними виконання публічних функцій.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Новий документ має виправити положення закону № 15111-д про оподаткування доходів від цифрових платформ, яке стало однією з причин, через які президент не підписав документ.

За попередньою редакцією після спливу року банк міг продовжувати застосовувати посилені заходи лише за наявності обґрунтованого та документально підтвердженого високого або неприйнятно високого ризику. Це руйнувало важливий антикорупційний запобіжник і викликало обурення міжнародних партнерів, зокрема Ради ЄС та Європейської комісії, які закликали президента не підписувати закон у такій редакції.

Що пропонує уряд

Уряд вніс новий проєкт із правками, які змінюють принцип контролю за колишніми PEP.

Документ пропонує встановити, що посилений фінансовий моніторинг колишнього PEP має тривати щонайменше 12 місяців після залишення посади. Після цього контроль не припинятиметься автоматично. Банк має провести індивідуальну оцінку ризиків і, якщо ризики, властиві статусу PEP, зберігаються, продовжувати посилений фінансовий моніторинг.

Після цього банк повинен провести індивідуальну оцінку ризику. Якщо ризики, властиві статусу PEP, зберігаються, посилений контроль продовжується доти, доки банк не встановить, що таких ризиків більше немає. Оцінку при цьому необхідно повторювати щонайменше раз на рік. Таку саму логіку пропонується застосовувати до членів сім’ї та пов’язаних осіб колишнього PEP.

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Водночас сам факт того, що людина раніше була PEP, після спливу 12 місяців не може бути достатньою підставою для відмови банку в обслуговуванні. Якщо банк все ж відмовив у встановленні або підтриманні ділових відносин, клієнт отримує окреме право вимагати перегляду такого рішення.

Різниця між двома підходами принципова. У законопроєкті № 15111-д через рік для продовження посиленого контролю банк мав окремо довести наявність високого або неприйнятно високого ризику. У новому урядовому законопроєкті № 16051 посилений контроль діє щонайменше рік, а потім продовжується доти, доки індивідуальна оцінка показує, що ризики, властиві PEP, зберігаються.