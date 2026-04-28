YouControl підрахував кількість політично значущих осіб в Україні

В Україні офіційно налічується близько 30 тис. політично значущих осіб (PEP), а ще 140 тис. осіб класифікуються як пов’язані з ними.

Такі дані надали аналітики системи YouControl у відповідь на запит «Економічної правди».

Хто такі PEP

Відповідно до законодавства, усі топпосадовці (депутати, міністри, посли, вищі командувачі ЗСУ, керівники всіх політичних партій тощо) є політично значущими особами (politically exposed person або просто PEP).

Це означає, що банки та інші установи повинні застосовувати до таких осіб, а також усіх, хто з ними пов’язаний, посилений фінансовий моніторинг до кінця життя.

Результати аналізу YouControl

Для визначення точної кількості осіб під моніторингом аналітики YouControl дослідили понад 200 джерел відкритих даних, включаючи Реєстр декларацій, Єдиний державний реєстр (ЄДР) та портал Верховної Ради.

За результатами дослідження виявлено:

30 тис. осіб — безпосередньо політично значущі особи;

140 тис. осіб — пов’язані з ними особи (родичі, ділові партнери);

7,5 тис. осіб — потрапили до обох категорій одночасно.

Остання група складається з PEP, які мають родинні або бізнес-зв'язки з іншими політично значущими особами. Прикладом можуть бути родини, де кілька членів є депутатами, або ж співвласники великих компаній, які у різний час обіймали керівні посади в уряді чи державному секторі.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на НБУ писав , що банки не повинні формально підходити до обслуговування клієнтів — політично значущих осіб, членів їхніх сімей та пов’язаних із ними осіб, автоматично відносячи їх до категорії клієнтів із високим рівнем ризику ділових відносин і безпідставно обмежуючи доступ до фінансових послуг.

Банки мають застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP. Необґрунтоване застосування де-рискінгу протирічить ризик-орієнтованому підходу та не сприяє фінансовій інклюзії.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.