Переказ «не туди»: які комісії можуть бути за повернення коштів

Помилка — це завжди фінансовий мінус, навіть якщо всю суму вдалося повернути

Помилка в одній цифрі номера картки або випадковий переказ не туди — ситуація, від якої не застрахований жоден користувач мобільного банкінгу. Водночас, якщо списання коштів відбувається миттєво, їх повернення може тривати місяцями.

Термін повернення коштів залежить від так званого «технологічного маршруту» платежу. Якщо отримувач є клієнтом того самого банку, що й відправник, шанси на швидке вирішення питання зростають. Якщо ж кошти були переказані до іншої фінансової установи, процес переходить у площину міжбанківських запитів і, як правило, займає більше часу.

Які витрати виникають

Навіть у разі успішного повернення коштів фінансових втрат уникнути не вдається. Йдеться про такі комісії:

комісія за «вихід»: ви вже заплатили за переказ (наприклад, 0.5% або 1%). Ці гроші банк залишає собі, оскільки він технічно виконав ваше доручення;

комісія за «вхід»: якщо у отримувача картка з комісією за зарахування (популярно в ПриватБанк — 0.5%), то в разі повернення ви отримаєте суму вже за вирахуванням цього відсотка;

фіксована плата за розслідування: деякі банки за ініціацію процедури Chargeback або складного розслідування можуть стягувати комісію (від 250 до 1 тис. грн), яка не повертається навіть за негативного результату;

валютні курси: Під час міжнародних переказів ви втрачаєте на різниці між курсом купівлі та продажу. Поки гроші «зависли», курс може змінитися, і в гривневому еквіваленті ви отримаєте менше.

У статті за посиланням розповідаємо про типові помилки під час переказів, скільки часу займає процедура повернення в різних банках, які комісії «згорять» назавжди та що робити в перші 15 хвилин.

