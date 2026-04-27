Скільки вам будуть повертати гроші, якщо є помилка операції під час переказу коштів

Сьогодні 09:50 — Фінтех і Картки

Помилка в одній цифрі номера картки або випадковий переказ «не туди» — ситуація, від якої не застрахований жоден користувач мобільного банкінгу. Проте, якщо списання грошей відбувається миттєво, то їхнє повернення може розтягнутися на місяці. Розповідаємо про типові помилки під час переказів, скільки часу займає процедура повернення в різних банках, які комісії «згорять» назавжди та що робити в перші 15 хвилин.

Типи помилок під час переказів

Можливість повернення коштів напряму залежить від технічного статусу транзакції та чи існує отримувач, якого ви вказали. Усі помилки можна розділити на три категорії:

1. Технічна помилка (Реквізити, які не існують)

Це «найкращий» сценарій для відправника. Якщо ви помилилися в номері картки або IBAN так, що такої комбінації цифр не існує загалом, система банку просто не проведе платіж. Гроші «зависнуть» як нез’ясовані та повернуться на ваш рахунок автоматично протягом 1−3 робочих днів.

2. Помилка в даних (Невідповідність реквізитів)

Якщо ж рахунок існує, але дані отримувача не збігаються (наприклад, ІПН або ПІБ), банк-отримувач бачить конфлікт даних: номер рахунку належить Іванову, а в призначенні вказано Шевченко. Тому тримає кошти на рахунку «нез'ясованих сум» до 3−5 робочих днів, після чого автоматично відправляє їх назад.

3. Миттєвий переказ (Реальний отримувач)

Найскладніший випадок, характерний для P2P-переказів (з картки на картку). Якщо ви ввели номер реальної картки іншої людини, для системи це виглядає як «миттєве доручення».

Гроші стають власністю отримувача в момент натискання кнопки «Підтвердити». Оскільки переказ є добровільним, банк не має права списати кошти з чужого рахунку без згоди його власника. Термін повернення невизначений. Залежить виключно від чесності отримувача або швидкості роботи юристів.

4. Помилка в сумі («Зайвий нуль»)

Якщо ви замість 1 тис. грн відправили 10 тис. грн реальній особі, банк трактує це як успішну операцію. Ви не можете скасувати частину транзакції. Повернення «надлишку» відбувається за процедурою помилкового переказу — через запит банку до отримувача або добровільне повернення від нього. Термін повернення може бути від декількох днів до місяців (через суд).

5. Помилка в терміналі (Cash-to-Card)

Коли ви вносите готівку через термінал і помиляєтеся в номері картки отримувача ситуація ускладнюється тим, що гроші фізично знаходяться всередині пристрою. Термін повернення довший, ніж зазвичай. Банку потрібно провести інкасацію терміналу та підтвердити надлишок коштів у пристрої.

Терміни повернення

Термін повернення коштів залежить від «технологічного маршруту» грошей. Якщо отримувач є клієнтом того ж банку, що і ви, шанси на швидке розв’язання питання зростають. Якщо гроші пішли в іншу фінустанову — процес автоматично переходить у площину міжбанківських запитів.

Банк Очікуваний строк повернення Реалії та особливості (станом на 2026 рік) monobank від 1 години до 14 днів Найшвидша підтримка. Якщо отримувач згоден, повернення роблять за 15–60 хв. Якщо ні — залишається лише звернення до суду з позовом про безпідставне збагачення (ст. 83 ЦК України), що доцільно лише для великих сум ПриватБанк 14 – 120 днів Внутрішні запити обробляють до 14 днів. Оскарження через міжнародні платіжні системи (якщо операція з карткою іншого банку) триває 45–120 днів. Ощадбанк 30 – 60 днів Досить часто вимагає письмову заяву у відділенні. Скарги на банкоматні збої або помилкові перекази на картки інших банків розглядають довго. Сенс Банк / ПУМБ до 30 днів Стандартний термін для розгляду претензійних заяв. Сенс Банк активно впроваджує подавання таких заяв через Дію (електронний підпис).

Механізми повернення

Спосіб повернення грошей напряму залежить від того, як саме вони були відправлені. Кожен тип операції має свій рівень «зворотності».

P2P-перекази (з картки на картку). Оскільки це миттєве зарахування, банк не може просто скасувати його. Єдиний механізм — добровільна згода отримувача. Банк виступає лише медіатором (дзвонить або пише отримувачу).

Платежі за IBAN. Якщо ви помітили помилку в день відправлення (до закриття банківського дня), такий платіж можна встигнути відкликати через підтримку. Якщо гроші вже пішли — банк-отримувач триматиме їх на рахунку «нез'ясованих сум» (до 3−5 днів), якщо ПІБ не збігається з номером рахунку.

Оплата товарів/послуг (Merchant).Тут працює процедура Chargeback. Якщо ви помилилися в сумі або не отримали товар, ваш банк подає запит до Visa або Mastercard. Це найнадійніший, але найдовший шлях (до 4 місяців).

Міжнародні перекази (SWIFT). Можливе скасування шляхом надсилання повідомлення про відкликання (Recall). Але це коштує дорого, а банки-кореспонденти можуть відмовити, якщо гроші вже зараховані на рахунок отримувача.

Комісії та втрати

Помилка — це завжди фінансовий мінус, навіть якщо всю суму вдалося повернути. Ось які можуть бути комісії:

Комісія за «вихід»: ви вже заплатили за переказ (наприклад, 0.5% або 1%). Ці гроші банк залишає собі, оскільки він технічно виконав ваше доручення.

Комісія за «вхід»: якщо у отримувача картка з комісією за зарахування (популярно в ПриватБанк — 0.5%), то в разі повернення ви отримаєте суму вже за вирахуванням цього відсотка.

Фіксована плата за розслідування: деякі банки за ініціацію процедури Chargeback або складного розслідування можуть стягувати комісію (від 250 до 1 тис. грн), яка не повертається навіть за негативного результату.

Валютні курси: Під час міжнародних переказів ви втрачаєте на різниці між курсом купівлі та продажу. Поки гроші «зависли», курс може змінитися, і в гривневому еквіваленті ви отримаєте менше.

Алгоритм дій для перших 15 хвилин

Час — ваш головний ворог. У більшості сучасних банківських систем P2P-перекази відбуваються миттєво, але в платіжному ланцюжку є технологічне вікно (декілька хвилин), коли операція ще може мати статус «Processing» (в обробці).

1. Миттєвий дзвінок або чат

Не намагайтеся самостійно знайти отримувача у соцмережах. Відразу зверніться до служби підтримки вашого банку. Навіть якщо оператор скаже, що платіж уже пішов, офіційна заявка стане підставою для подальших юридичних дій.

2. Фіксація доказів

Поки ви чекаєте на відповідь оператора, підготуйте «паперову» базу:

Збережіть квитанцію у PDF-форматі (не просто скриншот застосунку, а саме офіційну квитанцію з номером транзакції, ARN або RRN кодом).

Якщо ви помилилися в сумі — зробіть скриншот екрана, де видно, яку суму ви мали ввести (наприклад, рахунок від комунальної служби або ціну товару).

3. Метод однієї гривні

Якщо переказ пішов на картку фізичної особи, яка існує, банк не дасть вам її номер телефону. Але ви можете вийти на зв’язок самі:

Відправте на той самий номер картки 1 гривню.

Повідомлення (Призначення платежу): Це єдиний спосіб «написати» отримувачу.

4. Звернення до банку-отримувача

Якщо ви відправили гроші з ПриватБанку на monobank (або навпаки), зателефонуйте в підтримку або напишіть банку-отримувача. Хоча ви не їхній клієнт, ви можете повідомити про переказ на рахунку їхнього клієнта. Деякі банки після такого дзвінка можуть тимчасово обмежити виведення цієї суми з картки отримувача до моменту отримання пояснень від нього.

Не видаляйте застосунок або не блокуйте власну картку. Це не зупинить уже проведений платіж, але додасть вам проблем з доступом до виписок. Також, якщо ви часто переказуєте великі суми, встановіть у застосунку ліміт на P2P-перекази. Тоді в разі випадкового введення зайвого «нуля» система сама заблокує операцію, бо вона перевищуватиме ваш денний ліміт.

