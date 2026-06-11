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Знижки і кешбек: що корисного має застосунок для ветеранів «Захист+»

Фінтех і Картки
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Смартфон у руці
Смартфон у руці
В Україні працює мобільний застосунок «Захист+», який об’єднує програми лояльності, знижки та сервіси підтримки для ветеранів і ветеранок. Із посиланням на Мінветеранів розповідаємо про корисні функції застосунку.
Мета Захист+" — об’єднати в одному цифровому рішенні всі доступні для ветеранів знижки, сервіси та партнерські програми.

Які сервіси доступні користувачам

Серед ключових функцій — отримання знижок, кешбеку та спеціальних умов від бізнесів-партнерів. Підтвердження права на пільгу здійснюється безпосередньо через QR-код у застосунку.
У застосунку користувачі можуть:
  • переглядати заклади-партнери у своєму місті, знаходити найближчі точки через геолокацію та користуватися інтерактивною мапою з позначкою «Тут шанують ветеранів».
  • Також доступні push-сповіщення про нові пропозиції та можливості від партнерів.
Крім цього, у сервісі доступні контакти ліній підтримки, де ветерани можуть отримати юридичні консультації, психологічну допомогу та інші види супроводу.

Як почати користуватися

Щоб скористатися «Захист+», потрібно
  • завантажити застосунок в App Store або Google Play,
  • зареєструватися та підтвердити ветеранський статус через застосунок «Дія»,
  • після цього користувач обирає місто, переглядає доступні заклади та може одразу користуватися пропозиціями.
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У розробників зазначають, що сервіс і надалі розвиватиметься — до нього поступово приєднуватимуться нові партнери, а перелік знижок і можливостей розширюватиметься.
Варто нагадати, що на порталі «Дія» віднедавна доступна послуга отримання офіційного статусу ветеранського бізнесу. Про те, як нею скористатися, Finance.ua розповідав тут.
Також ми писали, що цифрові сервіси для ветеранів оновили. Серед ключових змін — автоматичне формування е-посвідчення та запуск нового сервісу для перевірки даних у застосунку «Дія».
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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