Знижки і кешбек: що корисного має застосунок для ветеранів «Захист+» Сьогодні 09:12 — Фінтех і Картки

Смартфон у руці

В Україні працює мобільний застосунок «Захист+», який об’єднує програми лояльності, знижки та сервіси підтримки для ветеранів і ветеранок. Із посиланням на Мінветеранів розповідаємо про корисні функції застосунку.

Мета Захист+" — об’єднати в одному цифровому рішенні всі доступні для ветеранів знижки, сервіси та партнерські програми.

Які сервіси доступні користувачам

Серед ключових функцій — отримання знижок, кешбеку та спеціальних умов від бізнесів-партнерів. Підтвердження права на пільгу здійснюється безпосередньо через QR-код у застосунку.

У застосунку користувачі можуть:

переглядати заклади-партнери у своєму місті, знаходити найближчі точки через геолокацію та користуватися інтерактивною мапою з позначкою «Тут шанують ветеранів».

Також доступні push-сповіщення про нові пропозиції та можливості від партнерів.

Крім цього, у сервісі доступні контакти ліній підтримки, де ветерани можуть отримати юридичні консультації, психологічну допомогу та інші види супроводу.

Як почати користуватися

Щоб скористатися «Захист+», потрібно

завантажити застосунок в App Store або Google Play,

зареєструватися та підтвердити ветеранський статус через застосунок «Дія»,

після цього користувач обирає місто, переглядає доступні заклади та може одразу користуватися пропозиціями.

У розробників зазначають, що сервіс і надалі розвиватиметься — до нього поступово приєднуватимуться нові партнери, а перелік знижок і можливостей розширюватиметься.

Варто нагадати, що на порталі «Дія» віднедавна доступна послуга отримання офіційного статусу ветеранського бізнесу. Про те, як нею скористатися, Finance.ua розповідав тут.

Також ми писали , що цифрові сервіси для ветеранів оновили. Серед ключових змін — автоматичне формування е-посвідчення та запуск нового сервісу для перевірки даних у застосунку «Дія».

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