Знижки і кешбек: що корисного має застосунок для ветеранів «Захист+»

В Україні працює мобільний застосунок «Захист+», який об’єднує програми лояльності, знижки та сервіси підтримки для ветеранів і ветеранок. Із посиланням на Мінветеранів розповідаємо про корисні функції застосунку.
Мета Захист+" — об’єднати в одному цифровому рішенні всі доступні для ветеранів знижки, сервіси та партнерські програми.
Які сервіси доступні користувачам
Серед ключових функцій — отримання знижок, кешбеку та спеціальних умов від бізнесів-партнерів. Підтвердження права на пільгу здійснюється безпосередньо через QR-код у застосунку.