0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У «Дії» тепер можна отримати статус ветеранського бізнесу — інструкція

Особисті фінанси
187
Оформити статус ветеранського бізнесу тепер можна онлайн
Оформити статус ветеранського бізнесу тепер можна онлайн
На порталі «Дія» стала доступною послуга отримання офіційного статусу ветеранського бізнесу. Це дає змогу спростити залучення державних грантів, участь у пільгових програмах і масштабування власної справи.
Про це повідомляє пресслужба «Дії».
Статус суб’єкта ветеранського підприємництва підтверджує, що бізнес належить ветерану або ветеранам.
Він надає доступ до державної підтримки: грантів і фінансової допомоги, пільгових кредитів, пріоритету в держзакупівлях, оренди держмайна без аукціонів, а також консультаційної та освітньої підтримки.

Хто може отримати статус

Послуга доступна для:
  • ФОПів і самозайнятих ветеранів зі статусом учасника бойових дій або людей з інвалідністю внаслідок війни, які ведуть бізнес;
  • юридичних осіб, якщо всі засновники та бенефіціари мають статус ветерана війни.
Після перевірки даних у державних реєстрах статус надаватиметься автоматично.

Як отримати статус

Щоб отримати статус необхідно:
  • авторизуватися на порталі «Дія»;
  • перевірити дані, підтягнуті з реєстрів, і підтвердити відповідність умовам ветеранського бізнесу;
  • переглянути заяву та підписати її електронним підписом;
  • отримати рішення і витяг у кабінеті користувача та на електронну пошту.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Державна податкова служба запустила новий сервіс — податковий супровід ветеранського підприємництва. Сьогодні в Україні налічується понад 1,8 млн ветеранів. Для багатьох із них податкові питання стають складним викликом, тому мета нового сервісу — зробити взаємодію з податковою максимально простою та адаптованою. Основні напрями підтримки:
  • допомога у виборі оптимальної системи оподаткування на старті;
  • консультації щодо отримання та оформлення грантів;
  • роз’яснення податкового законодавства без бюрократичної мови;
  • постійна підтримка під час поточної діяльності бізнесу.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ДіяБізнес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems