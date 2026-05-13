У «Дії» тепер можна отримати статус ветеранського бізнесу — інструкція Вчора 10:27 — Особисті фінанси

Оформити статус ветеранського бізнесу тепер можна онлайн

На порталі «Дія» стала доступною послуга отримання офіційного статусу ветеранського бізнесу. Це дає змогу спростити залучення державних грантів, участь у пільгових програмах і масштабування власної справи.

Про це повідомляє пресслужба «Дії».

Статус суб’єкта ветеранського підприємництва підтверджує, що бізнес належить ветерану або ветеранам.

Він надає доступ до державної підтримки: грантів і фінансової допомоги, пільгових кредитів, пріоритету в держзакупівлях, оренди держмайна без аукціонів, а також консультаційної та освітньої підтримки.

Хто може отримати статус

Послуга доступна для:

ФОПів і самозайнятих ветеранів зі статусом учасника бойових дій або людей з інвалідністю внаслідок війни, які ведуть бізнес;

юридичних осіб, якщо всі засновники та бенефіціари мають статус ветерана війни.

Після перевірки даних у державних реєстрах статус надаватиметься автоматично.

Як отримати статус

авторизуватися на порталі «Дія»;

перевірити дані, підтягнуті з реєстрів, і підтвердити відповідність умовам ветеранського бізнесу;

переглянути заяву та підписати її електронним підписом;

отримати рішення і витяг у кабінеті користувача та на електронну пошту.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Державна податкова служба запустила новий сервіс — податковий супровід ветеранського підприємництва. Сьогодні в Україні налічується понад 1,8 млн ветеранів. Для багатьох із них податкові питання стають складним викликом, тому мета нового сервісу — зробити взаємодію з податковою максимально простою та адаптованою. Основні напрями підтримки:

допомога у виборі оптимальної системи оподаткування на старті;

консультації щодо отримання та оформлення грантів;

роз’яснення податкового законодавства без бюрократичної мови;

постійна підтримка під час поточної діяльності бізнесу.

